Директор Пляжа Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил... #75







Отправлено: - 14:18 Цитата: 112:



с чего ты взял что я чего то боюсь как ты?

по себе не суди.

ты уже побоялся просто со мной встретится и в Рудный отвезти, чего уж тут говорить далее.