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§ NG.kz
Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил поправки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилис Парламента одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации.
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Директор Пляжа
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...




Отправлено: 25.11.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

с чего ты взял что я чего то боюсь как ты?
по себе не суди.
ты уже побоялся просто со мной встретится и в Рудный отвезти, чего уж тут говорить далее.

§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 15:05
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ матрена
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
матрена


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 18.05.13
Отправлено: 26.11.17 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы еще что комментировать.
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§ 112
Re: Анонимные комментарии в Интернете запретят: Мажилис одобрил...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все боятся когда их критикуют, ничего необычного..
Даже тут в правилах наверно написано, не критиковать, не спорить с администрацией..
Элементарная логика, которую из НГ поддержало государство..
Профайл
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