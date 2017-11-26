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§ NG.kz
Усовершенствовать закон «О доступе к информации» просит казахстанская общественность
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Документ необходимо упростить и повысить требования к оценке эффективности госорганов. Об этом сказал заместитель директора департамента госполитики в области СМИ МИК РК Бекзат Рахимов в ходе общественного обсуждения по вопросу предложений совершенствования Законодательства «О доступе к информации» и веб-платформы «Открытое правительство».

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Народный контроль
Re: Усовершенствовать закон «О доступе к информации» просит...




Отправлено: 26.11.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто именно? От моего имени я никого не уполномачивала делать заявления! Если СМИ взяли за жабры,так и надо писать!
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