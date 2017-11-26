сайлау курманов Re: Ономастические бои в Шымкенте #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2392

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:54 кто помнит как по ТВ в далекие 80-е годы Кашпировского и Чумака , так сказали это было чтоб отвлечь население от текущих проблем , мне кажется это из этой категории трюков чтоб народ отвлечь от сегодняшней действительности , прямо эпидемия какая то