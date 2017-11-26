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Страница 600 из 600«1...598599600
Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Скрытая реклама спиртного

Ну почему же, вполне даже открытая ;-)
Стоит у меня такая "Русский Стандарт" в шкабчике. Ждёт своего часа :lol:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
это, видимо, из насекомых сделано что-то

Алиса, из чего сделано не знаю, но дети любят ;-) Они, эти тролли, разные по вкусу сладкие, кислые, солёные вроде как :lol:

[Исправлено: elektron, 26.11.2017 - 07:22]
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4993
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Видимо давно не были у нас. У вас походу предстовление о нас как в 90 х осталось. Тезка у нас этих троллей тоже дафига. Алиса просто балуется .
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Есть такое, тогда пардон дико извиняюсь ;-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Алиса просто балуется .

Троллит, Алиса?
Ух ты,сладенький,тролль,Алисочка... :lol: :oops:
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.11.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Алиса прос

Виталя, так наконец сознаешься или нет? кафешка твоя на фотке Дракоши? ;-)
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.11.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Цитата:
Vital:

Что вы тут выкуете, у Дракоши тут правило, на "ты". Дракошь, правильно глаголю? :lol:

[Исправлено: elektron, 26.11.2017 - 07:38]
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.11.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ух ты,сладенький,тролль,Алисочка..

Ох, Дракош, впечатления могут обманчивы! Семейство кошачьих оно такое - с виду пушистые, а по факту - зубы, когти ;-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
у Дракоши тут правило, на "ты".

Правильно - глаголиш,ты же знаешь,тут
только, сказал малой-первое слово,
уже тыкает - тебе.Я тоже не мог,сначала-
привыкнуть,теперь - привык... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.11.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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