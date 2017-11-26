Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8988





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4993

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:28 Цитата: elektron:



Видимо давно не были у нас. У вас походу предстовление о нас как в 90 х осталось. Тезка у нас этих троллей тоже дафига. Алиса просто балуется .