amduscias Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6201

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:49 В истории с Еленой Лузиной поражает полное отсутствие присутствия операционной бригады на операции. То есть, они как бы присутствовали, но, видимо их мысли были где-то в другой Вселенной. Как можно не заметить полотенце? Ладно, маленькую салфетку или тампон. Но полотенце! Понятно, что все там в операционном поле пропитывается кровью и потому становится незаметным, но полотенце будет заметно даже за счёт своего объема, это ведь не салфеточка!

И ещё такой вопрос, почему претензии только к хирургу? Отвечать должны в таких случаях два человека: хирург и старшая операционная сестра. Ведь именно на старшей операционной сестре лежит обязанность считать всё, что в человека вложили и всё, что из него перед тем, как зашить, вытащили. Куда эта растеряша смотрела? Считать совсем не умеет? Так она ещё будет старшей операционной сестрой не на одной операции и так же будет ошибаться в подсчётах. Уволить!