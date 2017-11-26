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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30551
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Гость
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да для этой Комаровой цензурных слов у меня нет!!! //// Так что гражданке Лузиной можно сказать повезло что она попала в руки к нормальному врачу Петрову!!! И это вот 2 случая, о которых известно, а сколько их на самом деле???!!! И самое главное кто то же прекрывает ее зад..... ну я думаю ей воздастся по заслугам..... за все свои поступки каждый ответит...

[Исправлено: Ольга Колоколова, 26.11.2017 - 11:27]

§ сайлау курманов
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2392
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждый ошибается , ничего с этим не поделаешь , надеюсь наберется опыту и не допустят ошибок , не надо строго судить
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§ yeti91
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.11.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нажеюсь Комарову посадят за халатность
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§ amduscias
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6201
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.11.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В истории с Еленой Лузиной поражает полное отсутствие присутствия операционной бригады на операции. То есть, они как бы присутствовали, но, видимо их мысли были где-то в другой Вселенной. Как можно не заметить полотенце? Ладно, маленькую салфетку или тампон. Но полотенце! Понятно, что все там в операционном поле пропитывается кровью и потому становится незаметным, но полотенце будет заметно даже за счёт своего объема, это ведь не салфеточка!
И ещё такой вопрос, почему претензии только к хирургу? Отвечать должны в таких случаях два человека: хирург и старшая операционная сестра. Ведь именно на старшей операционной сестре лежит обязанность считать всё, что в человека вложили и всё, что из него перед тем, как зашить, вытащили. Куда эта растеряша смотрела? Считать совсем не умеет? Так она ещё будет старшей операционной сестрой не на одной операции и так же будет ошибаться в подсчётах. Уволить!
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§ vbn
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 919
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 26.11.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
надеюсь наберется опыту и не допустят ошибок , не надо строго судить

сколько народу уйдет пока опыта наберется ?
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Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 12:07
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Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 12:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 12:15
Комментарий проходит проверку.

§ Алиса
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.11.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне , как-то в беседе на тему, именно этого врача рекомендовали как очень хорошего специалиста. Но так как "копаюсь" во врачах - не дошла, как говорится, бог отвёл...
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Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 12:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 12:37
Комментарий проходит проверку.

Гость
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты




Отправлено: 26.11.17 - 12:58
Комментарий проходит проверку.
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