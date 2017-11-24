Цитата: Директор Пляжа:

Тебя не поймешь. В одной ветке и раньше пел как все у нас хорошо и замечательно. Теперь времена изменились нежданно-негаданно. Определись хоть наконец. А то лицемерием за версту несет.

Так вот, електрон и такие как, вы убедили меня, что у нас все плохо и улучшение не предвидится, теперь хочу как они выехать в благополучную страну, жить на социале, и лежа на диване давать дельные советы оставшимся.Цитата: Директор Пляжа:

А это вообще не понятно чем попахивает. У меня есть друзья немцы, которые впахивают будь здоров, что бы хорошо жить и будущее детей обеспечить. А тебе все принеси на блюдечке с золотой каемочкой.

Ты хоть сам думай что пишешь

чем попахивает, конечно халявой, зачем у себя на родине напрягаться, что то строить, пробовать, ошибаться и снова пробовать, что то сделать и создать блага, когда просто можно воспользоваться благами созданными другими народами к которым ни ты ни твой предки ни капли пота и крови не вложили? и потом с таким умным видом советовать оставшимся как жить, на счет впахивать, кто ему мешал, здесь впахивать? на счет блюдечка с золотой каемочкой я здесь сам создаю свое будущее, а тем кто сбежал от трудностей и извне сидя на социале, поучает нас как нам жить совесть у этих людей есть?