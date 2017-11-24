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36+:
равильно, выгнали, лодыри нам не нужны, а там под кем ходишь?
Да не под кем, свободный человек в свободной стране. 25+лет стажа с казахстанским, ещё вопросы будут?
Цитата:
36+:
Пьющий? а то смотрю жаргон гопниковсий "слинял" "валить от сюда" не сидел? с работы по какой статье уволили? ты меня извини за мой вопросы, просто стараюсь понять,почему уволили с работы, не уж то не получилось с работой, и при чем здесь ономасты? какая разница кому подчинятся, главное что бы, что бы умные люди были, я так считаю.
Никто меня не увольнял, любезный
И всё то вы знаете и везде уже побывали смотрю.
Если хотите, могу в вашем же стиле отвечать и Й куда не поподя ставить
И так начнём: Чего сидишь там на попе на диване, да ноешь тут на весь форум. Не бось на бухло зарабатываешь? Пошёл бы лучше работать, или нигде не берут уже?
Правильно, кому такая пьянь заграницей нужна, если в своей стране не пригоден. Ну и так далее могу тоже. Продолжать?
Кстати по стилю на "ВЧКушку" и ещё пару подобных похоже
[Исправлено: elektron, 26.11.2017 - 05:04]