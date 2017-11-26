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≡ В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 1 782 400 тонн мяса лошадей в различном ее виде - свежем, охлажденном и замороженном, при этом было экспортировано 2,1 тонны.
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Толян
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 03:39
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие веселые новости для ура-патриотов.
Жду экспердов с правильным экономическим обоснованием, что это во благо нам только.
Да, еще есть повод для возмущения, о вывозе стратегического мяса в ненавистную им Рашу.

Пифагор
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игде все эти петухи, которые орут про развитие животноводства в КЗ? Вот, элементарные цифры и всё становится понятно о том, в каком месте наше животноводство.

Кена
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан заводят все подряд потому что дешевле. Наши министры не понимают вместо того чтобы повысить зарплаты законодательно на 100% а то и 300% что поднимет экономику. Они плавают в свободном курсе тенге. Это приведет к обесценению тенге на 100 или 300 %. Держись народ толи еще будет!

§ сайлау курманов
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2390
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
была бы моя воля ,я спросил бы за развал деревни , она наша кормилица , мы все корнями оттуда , она никак не может быть убыточной
Профайл Посетить вебсайт

вот так
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да, еще есть повод для возмущения, о вывозе стратегического мяса в

Лошадь кушать во всем мире не айс.Стратегическое это мясо только для нас и ещё паре стран.

конь
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 26.11.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда....., это как к белоруссам завозили бы картофель с африки, а японцам рис с европы,ну и другие *странные* примеры....., знал что к нам импортируют мясо, но не в таких количествах, неее не верю у нас все хоешоо :lol:, хабар не даст соврать, не верите посмотрите сами.

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 10:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 10:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 10:39
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 10:40
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 10:43
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 10:48
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии




Отправлено: 26.11.17 - 10:57
Комментарий проходит проверку.
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