конь Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и... #7







Отправлено: - 10:05 мда....., это как к белоруссам завозили бы картофель с африки, а японцам рис с европы,ну и другие *странные* примеры....., знал что к нам импортируют мясо, но не в таких количествах, неее не верю у нас все хоешоо , хабар не даст соврать, не верите посмотрите сами.