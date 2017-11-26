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§ NG.kz
Ономастические бои в Шымкенте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда увидел- офигел! Оказывается не мы одни... Юг тоже лихорадкой ономастической захватило... АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Шымкентцы не очень довольны ономастическим бумом в городе. Однако в планах у городского руководства переименовать или дать новые названия еще 73 улицам, пишет сайт Otyrar.kz.
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Re: Ономастические бои в Шымкенте




Отправлено: 26.11.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и жизнь у всех сразу наладится, такое ощущение что все решения, как в школе, принимают двоишники!

§ сайлау курманов
Re: Ономастические бои в Шымкенте
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2390
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.11.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто помнит как по ТВ в далекие 80-е годы Кашпировского и Чумака , так сказали это было чтоб отвлечь население от текущих проблем , мне кажется это из этой категории трюков чтоб народ отвлечь от сегодняшней действительности , прямо эпидемия какая то
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§ yudjin
Re: Ономастические бои в Шымкенте
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4909
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.11.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в детском саду пи..ми мерились, потом железными корытами, на тоях шубами и бриллиантами, теперь очередь дошла до названий улиц в честь родственников.
А акимататам впору ономастическое соревнование объявлять с вручением вымпела:
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