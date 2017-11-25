Цитата: Ольга:

Работаю в библиотеке, выписывают по несколько экземпляров газет местных, не НГ (подпиской занимаюсь не я, а вышестоящее руководство).

Как? Последний храм науки в этой богом забытой земле заразился этой чумой?

Цитата: Ольга:

При этом нет денег выписать журналы для детей, хотя очень надо.

А профессиональный журнал библиотекарей у вас выписывают?

https://journals.ala.org/index.php/rusq

Цитата: Ольга:

Стыдно должно быть редакторам газет, зная что их подписка не за счет популярности газеты, а за счет принудиловки

Ну вы бы ещё проституток в публичном доме совестили!

Или вы думаете субъект вонючего бизнеса от угрызений совести подарит бюджетникам качественные детские книги и украденный акиматскими чинушами главный книжный магазин выкупит?





Цитата: копыть:

А редакторы получают ордена и медали - и все им громко хлопают. И освещают это событие все издания на первых страницах. И все рады за коллег.

Мне эта чудаковатая история напоминает, как недавно нашли племя дикарей, которое молилось пустой бутылке от Кока-Колы.

Ну типа над дикарями пролетал американский почтовый самолет в середине двадцатого века и пилот выбросил пустую бутылку от Колы, которую нашли дикари и стали ей молиться. Через полвека уже никто не помнил зачем, но дикари так и продолжали молиться бутылке. Их отцы молились, и даже деды молились и они будут. Неизвестно зачем, но будут!

Так и эти.

Давно уже можно после феерических реконструкций улиц усомниться в адекватности акунамататов, но они будут продолжать выписывать эту туалетную бумагу субъекта бизнеса, потому как так положено кем-то в прошлом.



Цитата: 112:

На дизельном сами они получали малосемейки и келишевали с нашими отчислениями..

А вот кстати и талантливый журнались для этого субъекта бизнеса!

Марик! Ты рожден для этих газет! Иди в редахцию!



[Исправлено: Серый волк, 26.11.2017 - 02:35]