Цитата: (в домах от бульвара Молодежи до супермаркета «Солнечный») из крана с горячей водой бежит грязная вода, которая источает незабываемый запах. Кроме того, на руках от этой воды остается жирный налет.

Чувак! Я вчера читал, что именно так аравийские бабуины нашли свою первую нефть. Маслянистая грязная жидкость, источающая незабываемый запах, от которой на руках остаётся жирный налёт!!!

Теперь они ездят на лимузинах в белых одеждах, мимо скребонёбов, построенных посреди пустыни.



Срочно ищите источник из которого в эту ржавую дырявую трубу кетека с их кристально чистой водой попадает эта маслянистая жидкость. Берите кредит и выкупайте там весь подъезд вместе с подвалом!

Потом звоните!

Нет, не в Кетек, а в Госдеп. На следующие день у вас будет авианосец, демократия, и хорошая качественная нефтяная труба.



Если повезёт, лет через десять, будучи солидным миллиардером, поставите на этом блюваре молодёжи памятник ржавой трубе этого нищего кетека и анонимке, а сами эти кетеки будут зубными щётками полировать выхлопную трубу вашего Ролс-Ройса!



Помните! Будущее зависит только от вас.

Пересмотрите и перечитайте "Назад в будущее" Роберта Земекиса











[Исправлено: Серый волк, 26.11.2017 - 01:29]