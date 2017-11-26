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§ NG.kz
Из крана течет вонючее и мутное
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30548
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже второй сезон в районе КСК в Костанае (в домах от бульвара Молодежи до супермаркета «Солнечный») из крана с горячей водой бежит грязная вода, которая источает незабываемый запах.
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§ Серый волк
Re: Из крана течет вонючее и мутное
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9184
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.11.17 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
(в домах от бульвара Молодежи до супермаркета «Солнечный») из крана с горячей водой бежит грязная вода, которая источает незабываемый запах. Кроме того, на руках от этой воды остается жирный налет.

Чувак! Я вчера читал, что именно так аравийские бабуины нашли свою первую нефть. Маслянистая грязная жидкость, источающая незабываемый запах, от которой на руках остаётся жирный налёт!!!
Теперь они ездят на лимузинах в белых одеждах, мимо скребонёбов, построенных посреди пустыни.

Срочно ищите источник из которого в эту ржавую дырявую трубу кетека с их кристально чистой водой попадает эта маслянистая жидкость. Берите кредит и выкупайте там весь подъезд вместе с подвалом!
Потом звоните!
Нет, не в Кетек, а в Госдеп. На следующие день у вас будет авианосец, демократия, и хорошая качественная нефтяная труба.

Если повезёт, лет через десять, будучи солидным миллиардером, поставите на этом блюваре молодёжи памятник ржавой трубе этого нищего кетека и анонимке, а сами эти кетеки будут зубными щётками полировать выхлопную трубу вашего Ролс-Ройса! :lol:

Помните! Будущее зависит только от вас.
Пересмотрите и перечитайте "Назад в будущее" Роберта Земекиса





[Исправлено: Серый волк, 26.11.2017 - 01:29]
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