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§ NG.kz
Когда дома на мокром месте...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30548
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активно застраивающийся в Костанае микрорайон Аэропорт уже подмочил репутацию и себе, и застройщикам, и властям. Весной его затапливает паводковыми водами, летом и осенью - дождевыми. А на прошлой неделе, когда мы писали статью о недоделках в новостройках, всплыла еще одна «мокрая» подробность.
Читать статью

07
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 22:09
Комментарий удален модератором.

07
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 22:43
Комментарий удален модератором.

Ося
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вода не уйдет из грунта под домом, а при замерзании 2.5 метра, дом начнет рвать и обрушение через несколько лет 100%. Путь только один. 1. Ставить транспортеры, (благо вокруг сплошные ХПП и элеваторы, техника есть) лопатами углублять подвал, устанавливать дренажные трубы и выводить их в канализацию ( проектировщики знают как это делается), засыпать щебнем и землей. Также откапывать фундамент на всю глубину и на 1,5 метра по ширине, зачищать и делать оклеечную гидроизоляцию.

§ elektron
Re: Когда дома на мокром месте...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ося:

Это если они уже по весне осадку не дадут :-x
потому как раньше, как и будут ли вообще этим заниматься, вряд ли кто будет

[Исправлено: elektron, 23.11.2017 - 18:34]
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Ося
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 23.11.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А здесь только суд. Если проектировщики не предусмотрели дренаж в подвале, при наличии высоких грунтовых вод , а судя по статье в геологии это отмечено, то вина на проектировщиках им и оплачивать эти работы. А если подрядчик схалтурил, то им.

Ося
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 24.11.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственникам в суд коллективным заявлением подавать только на Заказчика. А Заказчик это тот, кому выделена земля под строительство. Заказчик обязан сам разбираться или тоже через суд кто виноват и за чей счет будут произведены работы. Не захочет разбираться, суд вынесет решение, что Заказчик сам, за свой счет будет производить работы. Сначала конечно надо нанять профессиональную экспертизу состояния дома, а лучше что бы её назначили через суд. И под лежачий камень вода течет, больше активности.

Ося
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 24.11.17 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самое главное, хорошего адвоката, без адвоката дело проиграно изначально.

гость
Re: Когда дома на мокром месте...




Отправлено: 25.11.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото дома стоят криво.

§ Серый волк
Re: Когда дома на мокром месте...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9184
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.11.17 - 03:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы отправили на имя акима Костаная Базыла Жакупова. Ответ пришел от его заместителя Назарбека КОНКАБАЕВА. Ответил чиновник, как это часто бывает, скупо и ни о чем. И только на три вопроса из шести. Цитируем: «В текущем году было произведено обследование подвалов жилых домов микрорайона Аэропорт. По итогам проведенных геологических изысканий грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 4,18 метра, а также прорублена контрольная скважина глубиной 3 метра возле строящихся объектов микрорайона Аэропорт. Грунтовые воды отсутствуют». Тогда чем затопило подвалы? Этот вопрос, ради которого запрос, собственно, и писался, замакима проигнорировал.

Эх вы! Там же в акимате просто шедевр процветает! А вы им такие скучные вопросы задаёте!
Ну нет чтоб задать вопрос: "А есть ли вода в Тоболе?"
Представляете какой чудесный ответ могли бы получить?
По итогам проведенных акиматом геологических изысканий воды в Тоболе не обнаружено. Так же в Тоболе была пробурена контрольная скважина. Грунтовые воды отсутствуют! ;-)
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§ Серый волк
Re: Когда дома на мокром месте...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9184
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.11.17 - 03:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну или как вариант послать в акимат запрос: Есть ли жизнь на Марсе?

Ответ акимата ;-)
- По итогам проведенных геологических изысканий марсы вскрыты скважинами на глубине 4,18 метра, а также прорублена контрольная скважина глубиной 3 метра на указанных объектах. Жизи на марсе отсутствуют»
:lol:
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