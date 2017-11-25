Цитата: Народный контроль:

Кстати я помню как ты тут с пеной у рта доказывал что МАРТ обанкротиться и закроется, но что то МАРТ вопреки твоему утверждению цветёт и пахнет

У тебя галлюцинации. Я всегда говорил, что ТЦ экономически целесообразнее кинотеатра.

Цитата: Народный контроль:

Целый день было не пробиться

Ты целый день там дежурила что ли? Пик количества посетителей, в любом случае, приходится на открытие. Ни в одном СМИ на видео не видно огромных толп. И это хорошо - значит, наши люди культурней астанинских.

Цитата: Народный контроль:

Себестоимость еды в Маке мизерная

Ну дай расклад себестоимости той еды. Мизерная она в долларах и по мировым меркам. А если упадёт нефть, то просядет тенге и тот долларовый "мизер", в пересчёте на тенге, обратится снова в ту же цену, как минимум.



[Исправлено: Victor Yang, 26.11.2017 - 01:08]