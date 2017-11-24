Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #8984







Отправлено: - 00:54 Цитата: drakon:

Интересно,какую бутылку купить -

выгодней? Вас . ли учить ?

Там на этикетке , ниже стоимость одного литра , по нему и определяем . К сожалению , нет такого Закона в РФ , что б в ценнике , отображать , стоимость кг. или литра , за исключением французов " Ашан " и те правда , очень мелкими буквами , внизу пишут , которые продаваны в сети магазинов , стараются подсунуть , что б видно не было .