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≡ В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский сыр и партию замороженной куриной кожи, которые предназначались для ввоза в Костанай, задержали российские пограничники на пункте пропуска "Бугристое".
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§ elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
одно меня удерживает, хочу себя чувствовать полноценным гражданином своей страны, что бы в случае чего не тыкали пальцем в сторону моего сына или внука пальцами, эй ты оралман.

Ну вот видите, можете когда нужно поднапрячься :lol: Вот так и те кто уезжает, не хотят всего этого произвола и не хотят чтобы в них тыкали пальцем "я хозяин вся страна". А ведь к этому всё идёт. Цитата:
36+:
Есть такое понятие СОВЕСТЬ

Да есть, только не всем знакомо. Так просто забыть историю и просто хочу на запад и так же жить??? Хотя как так же, Вы пробовали? Вы знаете как Европа живёт? Некоторые страны сегодня (находящиеся или стремящиеся в Европу) могут Казахстану только позавидовать
Мне вообще не понятны настроения как "русофобия". Что Плохово вам эта страна сделала?
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Директор Пляжа
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 25.11.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
своих соплеменников в тяжёлые времена

Тебя не поймешь. В одной ветке и раньше пел как все у нас хорошо и замечательно. Теперь времена изменились нежданно-негаданно. Определись хоть наконец. А то лицемерием за версту несет.
Цитата:
36+:
Ты вот сидишь на социале,

А это вообще не понятно чем попахивает. У меня есть друзья немцы, которые впахивают будь здоров, что бы хорошо жить и будущее детей обеспечить. А тебе все принеси на блюдечке с золотой каемочкой.
Ты хоть сам думай что пишешь. :lol: :lol: :lol:

36+
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 25.11.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Тебя не поймешь. В одной ветке и раньше пел как все у нас хорошо и замечательно. Теперь времена изменились нежданно-негаданно. Определись хоть наконец. А то лицемерием за версту несет.

Так вот, електрон и такие как, вы убедили меня, что у нас все плохо и улучшение не предвидится, теперь хочу как они выехать в благополучную страну, жить на социале, и лежа на диване давать дельные советы оставшимся.Цитата:
Директор Пляжа:
А это вообще не понятно чем попахивает. У меня есть друзья немцы, которые впахивают будь здоров, что бы хорошо жить и будущее детей обеспечить. А тебе все принеси на блюдечке с золотой каемочкой.
Ты хоть сам думай что пишешь

чем попахивает, конечно халявой, зачем у себя на родине напрягаться, что то строить, пробовать, ошибаться и снова пробовать, что то сделать и создать блага, когда просто можно воспользоваться благами созданными другими народами к которым ни ты ни твой предки ни капли пота и крови не вложили? и потом с таким умным видом советовать оставшимся как жить, на счет впахивать, кто ему мешал, здесь впахивать? на счет блюдечка с золотой каемочкой я здесь сам создаю свое будущее, а тем кто сбежал от трудностей и извне сидя на социале, поучает нас как нам жить совесть у этих людей есть?

§ elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
хочу как они выехать в благополучную страну,

ну сколько можно об одном и том же, так давай дерзай. Кто тебе сказки такие рассказывает даже не знаю. Хотя что мешает то? Чемодан - Вокзал- дорога!Цитата:
36+:
жить на социале, и лежа на диване давать дельные советы оставшимся.

Какой совет я тебе дал? Тебе лично ничего не советовал, это точно ;-) Смысла нет. Зависть не есть гут.
С чего ты вообще взял, что я на социале? Да мог остаться, только для чего? Чтоб под ономастами ходить? Выгнали меня и возможность вовремя пришла слинять. Но тебе этого не понять, дальше своей гордости и зависти ничего не видишь.
Профайл

36+
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 25.11.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да мог остаться, только для чего? Чтоб под ономастами ходить? Выгнали меня и возможность вовремя пришла слинять.

правильно, выгнали, лодыри нам не нужны, а там под кем ходишь?

36+
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 26.11.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Выгнали меня и возможность вовремя пришла слинять

Пьющий? а то смотрю жаргон гопниковсий "слинял" "валить от сюда" не сидел? с работы по какой статье уволили? ты меня извини за мой вопросы, просто стараюсь понять,почему уволили с работы, не уж то не получилось с работой, и при чем здесь ономасты? какая разница кому подчинятся, главное что бы, что бы умные люди были, я так считаю.
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