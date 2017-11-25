Народный контроль:

Кстати я помню как ты тут с пеной у рта доказывал что МАРТ обанкротиться и закроется, но что то МАРТ вопреки твоему утверждению цветёт и пахнет

Народный контроль:

Целый день было не пробиться

Народный контроль:

Себестоимость еды в Маке мизерная

[Исправлено: Victor Yang, 26.11.2017 - 01:04]