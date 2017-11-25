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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 284
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.11.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
не без разницы Макдональс или какая другая кафешка и зла на них я не держу..
Зачем?
С вами то шо нэ так?

Аполитично рассуждаешь, пока сидя и пья свой конпот! Почему до сих пор не проявил свой патриотизм? Где увеличенный средний Чек?
Где фотоотчет с фотографиями?
Где, если ты патриот?
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Эль
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
какие руководители - такие и открытия, однако...

ну и где их открытия? что были, что небыли ни какой памяти не оставили только зас..ли везде, а макдоналдц никуда не исчезнет, нас не будет, наших детей не будет, а макдоналц будет и кто первый макдоналц в Костанае открывал сохраниться в народной памяти, а эти пришли ни откуда и ушли в некуда.

шашлычок
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Цивилизация до нас постепенно добирается..

112, ты как всегда с ног на голову, уж тем более об общепите, работа в котором на Западе считается зоной бесперспективности, а о самих работниках (умственных и деловых талантах) ходят устойчивые шутки, отраженные в том же кино. Цивилизация качества давно с нами от смартфонов до "мерседесов". Если Мак до нас только только дошел, это говорит о том, что это уже вчерашний день.

* Victor Yang
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эль:
а макдоналдц никуда не исчезнет

Не говори гоп... Очередная хорошая просадка цен на нефть - и уровень жизни у нас упадет так, что Мак впору будет закрывать. У нас, чай, не столица. Да я, если честно, сомневаюсь вообще в том что и при нынешней ситуации он у нас в городе долго продержится - даже на открытии не наблюдалось ажиотажа.
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Народный контроль
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не говори гоп... Очередная хорошая просадка цен на нефть - и уровень жизни у нас упадет так, что Мак впору будет закрывать. У нас, чай, не столица. Да я, если честно, сомневаюсь вообще в том что и при нынешней ситуации он у нас в городе долго продержится - даже на открытии не наблюдалось ажиотажа.

Это кто тебе сказал,сказочник?Целый день было не пробиться! Себестоимость еды в Маке мизерная, так что какой будет спрос такое будет предложение! Не будет спроса на бутерброды цену быстро скинут!

Народный контроль
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 26.11.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не говори гоп... Очередная хорошая просадка цен на нефть - и уровень жизни у нас упадет так, что Мак впору будет закрывать. У нас, чай, не столица. Да я, если честно, сомневаюсь вообще в том что и при нынешней ситуации он у нас в городе долго продержится - даже на открытии не наблюдалось ажиотажа.

Кстати я помню как ты тут с пеной у рта доказывал что МАРТ обанкротиться и закроется, но что то МАРТ вопреки твоему утверждению цветёт и пахнет

Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 26.11.17 - 00:48
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.11.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Кстати я помню как ты тут с пеной у рта доказывал что МАРТ обанкротиться и закроется, но что то МАРТ вопреки твоему утверждению цветёт и пахнет

У тебя галлюцинации. Я всегда говорил, что ТЦ экономически целесообразнее кинотеатра.
Цитата:
Народный контроль:
Целый день было не пробиться

Ты целый день там дежурила что ли? Пик количества посетителей, в любом случае, приходится на открытие. Ни в одном СМИ на видео не видно огромных толп. И это хорошо - значит, наши люди культурней астанинских.
Цитата:
Народный контроль:
Себестоимость еды в Маке мизерная

Ну дай расклад себестоимости той еды.

[Исправлено: Victor Yang, 26.11.2017 - 01:04]
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