Цитата: elektron:

Ну слава богу, что так, а то бог знает чего подумать можно по названию. Подчивал такую по молодости, с салатиками ну соответственно горячительным.

Да не включай ты дурачка! Ты сказал — я поверила, ты повторил — я засомневалась, ты стал настаивать, и я поняла, что ты лжёшь. ...