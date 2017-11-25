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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 284
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.11.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Отправлено: 25.11.17 - 22:34
Не пойму некоторых агрессивно настроенных к быстрому питанию людишек..
Вот например я сейчас ем плов и запиваю компотом из свежей вишни, который сделали час назад..

Не ну ты не прав!
Этот важный процесс нельзя пускать на самотек. Нужно срочно выявить всех патриотов.
Всех кто не был в Макдунальдсте срочно надо всех взять на заметку!
Ты тоже хорош!
Где одиночная акциа с киданием монетки в Макдурность?
Где фото? Почему игнорироваешь важное мероприятие в економики города?
Где фото среднего чека сьеденного? Где?
Я не узнаю вас! Уважаемый патреот!
Профайл

§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Монгол Шуудан


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Сообщений: 284
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.11.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
не без разницы Макдональс или какая другая кафешка и зла на них я не держу..
Зачем?
С вами то шо нэ так?

Аполитично рассуждаешь, пока сидя и пья свой конпот! Почему до сих пор не проявил свой патриотизм? Где увеличенный средний Чек?
Где фотоотчет с фотографиями?
Где, если ты патриот?
Профайл

Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 23:21
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