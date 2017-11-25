Цитата: 112:



Отправлено: 25.11.17 - 22:34

Не пойму некоторых агрессивно настроенных к быстрому питанию людишек..

Вот например я сейчас ем плов и запиваю компотом из свежей вишни, который сделали час назад..



Не ну ты не прав!

Этот важный процесс нельзя пускать на самотек. Нужно срочно выявить всех патриотов.

Всех кто не был в Макдунальдсте срочно надо всех взять на заметку!

Ты тоже хорош!

Где одиночная акциа с киданием монетки в Макдурность?

Где фото? Почему игнорироваешь важное мероприятие в економики города?

Где фото среднего чека сьеденного? Где?

Я не узнаю вас! Уважаемый патреот!