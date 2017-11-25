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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
эти люди будут говорить о патриотизме?

Да он то тут причем?
И в войну с немцами советские солдаты ели немецкую тушонку..
По крайней мере в фильмах того времени это показывали..
Но они от этого не становились не патриотами..
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§ yudjin
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4908
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.11.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

какие руководители - такие и открытия, однако...
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hgjghj
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане есть сети замечательных столовых Тағам, Қағанат, Дәмді...

Почему они не пришли в Костанай? Я бы туда ходил! В мак не пойду принципиально.

Читатель 1
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"А ты кто такой?" - сказал Паниковский Шуре Балаганову))... (вспомнилось)

§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Elektron, а ты в какой земле живёшь

baden württemberg уже как 10 лет, до этого жил на севере, не далеко от Дракоши 170-200 км может быть :lol:

[Исправлено: elektron, 25.11.2017 - 17:16]
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неуч
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот не пойму я слово "франшиза", понятно что шиза, но что еще за фран?
:oops:

§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.11.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
то тут причем?
И в войну с немцами советские солдаты ели немецкую тушонку..
По крайней мере в фильмах того времени это показывали..
Но они от этого не становились не патриотами..

Это же даказано нучный факт, чта електричество електрики добывают из электророзеток на электростанциях, творого-из вареников, а исторические факты из фильмов. Все исторические научные сотрудники садяцься рядочками перед телеекраном, и из исторических фильмов добывают исторические доказанные факты.
Стыдно должно быть, дожить до таких лет и не знать таких элементарных вещей.
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:
исторических фильмов добывают исторические доказанные факты.
Стыдно должно быть, дожить до таких лет и не знать таких элементар

Думаешь советские фильмы , нам там все врали, о советских солдатах?
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.11.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Да он то тут причем?
И в войну с немцами советские солдаты ели немецкую тушонку..
По крайней мере в фильмах того времени это показывали..
Но они от этого не становились не патриотами..

Как по твоему, если ганбургеров больше сьесть, тем больше ты патриот? Или наоборот?
Или наоборот, надо больше картошек, с гамдонгеры проигнорировать?
А если может надо средний Чек повыше, чтобы стать патриотом, ты освети этот вопрос, не стесняйся!
Должен же быть лёхкий путь стать патриотом, ну таким как ты, например.
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§ 112
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму некоторых агрессивно настроенных к быстрому питанию людишек..
Вот например я сейчас ем плов и запиваю компотом из свежей вишни, который сделали час назад..



Мне без разницы Макдональс или какая другая кафешка и зла на них я не держу..
Зачем?
С вами то шо нэ так?
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.11.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По крайней мере в фильмах того времени это показывали..
Но они от этого не становились не патриотами..

Мне кажется, сейчас, лехче быть патриотом? Или где?
Главное прокукакричать что все непатриоты, в только ты есть, насколько возможный, истинный патриот, а остальные нытики, ханыги, и вобще, кто не с нами, тот может валить атседа.
А если свалил-трус и предатель.
Вобщем как ни крути, только те патриоты, которые ходят в донерные и едят гамбургрены.
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§ Монгол Шуудан
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 25.11.17 - 22:53
Комментарий удален модератором.
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ФАКИР
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Але гоп! И у Акима в красной коробочке сюприз, красная брусчатка. :lol:

Сауле
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чему радуетесь, господа? Что ожидаете получить в итоге от поедания фастфудов? Ожирение, нарушенный обмен веществ, заболевания желудочно -кишечного тракта, гормональные нарушения - это минимум вреда от подобного "пунктов" быстрого питания. Готовьтесь в последующем обивать пороги аптек, больниц. Лучше доступные населению спортивные площадки, бассейны открывали бы

Народный контроль
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самолет с реагентами:

На тебя б не мешало реагенты высыпать. А то в твоем организме много слишком радиактивного вещества.

Не..., я кость для вашего горла!
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