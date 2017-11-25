Цитата: 112:



Да он то тут причем?

И в войну с немцами советские солдаты ели немецкую тушонку..

По крайней мере в фильмах того времени это показывали..

Но они от этого не становились не патриотами..

Как по твоему, если ганбургеров больше сьесть, тем больше ты патриот? Или наоборот?

Или наоборот, надо больше картошек, с гамдонгеры проигнорировать?

А если может надо средний Чек повыше, чтобы стать патриотом, ты освети этот вопрос, не стесняйся!

Должен же быть лёхкий путь стать патриотом, ну таким как ты, например.