Prosto Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания... #92







Отправлено: - 20:48 Все прям такие за здоровое питание тут. ... Да пойдете вы в Макдональс, и не раз. Как бы то ни было, это мировая франшиза, бренд. Такое уж сейчас время - ресторанов быстрого питания. Здравомыслящий человек не будет питаться там ежедневно, так что участь американцев, думаю, нам не грозит)))

Если серьезно, я рада, что наш, прямо скажем небольшой городок, стал третьим в Казахстане, где открылся Макдональдс. И расположение удачное, мимо не проедешь. Да и внешне очень симпатично и стильно выглядит