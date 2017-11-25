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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ Victor Yang
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9828
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.11.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Elektron, а ты в какой земле живёшь?
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Народный контроль
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да, и Доре голодной с подругой надо переступить через свои гастрономические изыскания и политические взгляды и вкусить в жральне для очередного номера... их мнению можно доверять.

Это мировой бренд! А ты кто такой? Дегустатор боярышника? Почему то в Москве за этой как ты именуешь "жральней" километровая очередь уже какой год давиться!

Prosto
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все прям такие за здоровое питание тут. ... Да пойдете вы в Макдональс, и не раз. Как бы то ни было, это мировая франшиза, бренд. Такое уж сейчас время - ресторанов быстрого питания. Здравомыслящий человек не будет питаться там ежедневно, так что участь американцев, думаю, нам не грозит)))
Если серьезно, я рада, что наш, прямо скажем небольшой городок, стал третьим в Казахстане, где открылся Макдональдс. И расположение удачное, мимо не проедешь. Да и внешне очень симпатично и стильно выглядит

Товарищ Ын
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура!
Наконец то открылось.
Нажрусь ГМО, куриных шкурок с пальмовым маслом до отвала )

Серж
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно,конеш,покритиковать,но как ни крути,хорошо,что что нить открывается и вкладывается,кто против- замутите лучше.

Народный контроль
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 20:55
Комментарий удален модератором.

Я!
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем больше мест питания, тем больше выбор! За здоровую конкуренцию!!!

хомяк
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно вообже жрать эту картошку фри и запивать коллой или другими газировками. Канцероген в квадрате. Еда не усваеватся. Жиреешь потом после такой жрачки, как скотобаза. То ли дело картошечка на шкварочках, с огурчиком солененьким или с селедочкой. Ну а после чай и только чай.
Молодежь хряпает всякую западную хрень, потом вырастает рыхлыми, как гусеницы со складками. А все этот фаст фуд мерзкий.

§ yudjin
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4907
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.11.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А ты кто такой?

еще латентной алкашке я не отчитывался.Цитата:

Народный контроль:
Почему то в Москве за этой как ты именуешь "жральней" километровая очередь уже какой год давиться!

ты уж определись, сонька вчкбаева, то у тебя кляты москали,то ты в пример их жральни ставишь.
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Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 21:26
Комментарий проходит проверку.

* drakon
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12703
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Prosto:
Да пойдете вы в Макдональс, и не раз.

И будете начальнику счёт приносить.
Не менее 2000 чтобы был.Или уволят... :lol: :oops:
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Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 21:30
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 21:33
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4992
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Prosto:

Я не пойду кушать туда. Не потому что бесит, просто был уже много раз в командировках. Это не моя еда.
Мне борщ надо, мясо.
Дети попросят , свожу конечно.
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Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 21:35
Комментарий проходит проверку.
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