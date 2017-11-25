Цитата: 1952:

Я знаю, что вы трудяга. В отпуск ходили лет 7 назад.

7 лет назад я вообще не знал что такое отпуск,щас то конечно могу раз в год куда нибудь съездить.

Цитата: 1952:

и когда, так называемые ваши друзья, успевают поработать на благо своей Фроиндшафт? Закон немецский позволяет через кадые 3 месяца брать очередной трудовой отпуск? Т

Всё проще ,допустим у них есть законный трудовой отпуск не помню сколько по моему что около 30 дней,они его делят на 4 раза и подгадывают к каким нибудь праздникам то есть выходит ещё несколько дней законных выходных,если уж совсем никаких праздников нет, то берут больничный и плюсут его к отпуску,инфа достоверная фотки на ватцап с разных частей света регулярно шлют