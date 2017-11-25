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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ Dan
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 25.11.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Против Всех!!!:
Лучше б бешбармачную открыли-гораздо полезней и вкуснее)

+100500 удивительно, что это не псевдопатриот 1952 предложил. Хотя, сеять ненависть гораздо проще, чем продвигать традиционную кухню, по которой Родину узнавать будут.
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1952
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У меня друзья в Германии четыре раза за год умудряются в отпуск съездить,при этом они простые работяги

и когда, так называемые ваши друзья, успевают поработать на благо своей Фроиндшафт? Закон немецский позволяет через кадые 3 месяца брать очередной трудовой отпуск? Так что ваша информация требует глубокой проверки. Я знаю, что вы трудяга. В отпуск ходили лет 7 назад. Зачем дружбу водите с подобными типами? Вляпаетесь еще куда не надо. 8-) :-o :oops: :-x

1952
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
традиционную кухню, по которой Родину узнавать будут.
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эту еду еще надо заслужить. Гостям ее подают.

жорик
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня дома жена сварила вкуснейший борщ со свиными ребрышками ,с фасолью,перчиком,помидорками с нашего огорода.А на второе плов.Ух я и наелся!!!!!Не пойду я ,наверное,в макдональдс.Завтра будет моя жена печь пирожки с картошкой и капустой и беляши.Завтра тоже не пойду.Ну а в понедельник рабочий день,на обед возьму домашнюю еду.

Аня
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура!!! Наконец-то и у нас есть свой Мак Дональдс! Были с подружкой.Вкусно, уютно,здорово!

§ drakon
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12702
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Гостям ее подают.

Из Пакистана?... :lol: :oops:
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§ Алиса
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.11.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аня:
Ура!!! Наконец-то и у нас есть свой Мак Дональдс!

ну вот почему так: присутствующие мило беседовали на 5 страницах и тут на тебе курлы-курлы подоспело :-x
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§ Добринцофф
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5580
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.11.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Я знаю, что вы трудяга. В отпуск ходили лет 7 назад.

7 лет назад я вообще не знал что такое отпуск,щас то конечно могу раз в год куда нибудь съездить.
Цитата:
1952:
и когда, так называемые ваши друзья, успевают поработать на благо своей Фроиндшафт? Закон немецский позволяет через кадые 3 месяца брать очередной трудовой отпуск? Т

Всё проще ,допустим у них есть законный трудовой отпуск не помню сколько по моему что около 30 дней,они его делят на 4 раза и подгадывают к каким нибудь праздникам то есть выходит ещё несколько дней законных выходных,если уж совсем никаких праздников нет, то берут больничный и плюсут его к отпуску,инфа достоверная фотки на ватцап с разных частей света регулярно шлют :-)
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Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 19:41
Комментарий проходит проверку.

§ Добринцофф
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5580
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.11.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Вон спекулянт Добрынцов никак в Германию намылился? Магазин продавать будет или как?

Нее я здесь пока,ну конечно если прижмёт уеду.
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Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 19:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 19:45
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 19:50
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