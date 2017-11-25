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§ NG.kz
Посол Германии в Казахстане представил костанайцам выставку музея братьев Гримм
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией в областном историко-краеведческом музее 24 ноября открылась малая передвижная выставка музея братьев Гримм. Экспонаты в Костанай прибыли из немецкого города Касселя.
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07
Re: Посол Германии в Казахстане представил костанайцам выставку...




Отправлено: 25.11.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
брудеры Гримм-это запад,а госпожа Айтенова-восток... всё,что нарыли Якоб и Вильгельм, колеся по городам и дорфам,называется сказками... всё,что собрала Асия,героической историей в борьбе за Таулесиздык... не-е,западу и востоку никогда не встретиться...

Народный контроль
Re: Посол Германии в Казахстане представил костанайцам выставку...




Отправлено: 25.11.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кто там косит лиловым взглядом с бокалом вина? Я же предполагала к будет в первых рядах ...

§ drakon
Re: Посол Германии в Казахстане представил костанайцам выставку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12702
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Это кто там косит лиловым взглядом с бокалом вина?

Наверное сторож, из Акимата. Акимы то сами не
присутствовали ни на выставке, нм на концерте... :lol: :oops:
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