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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот они какие на самом деле то ;-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И как на вкус, а то сам ещё так и не пробовал тролликов! :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12702
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И как на вкус,

Тоже ещё не пробовал.
Но наверное противные,как тролли... :lol:
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.11.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тоже ещё не пробовал.
Но наверное противны

Устал писать бедолага. Пора на покой. Скоро через айпи-адрес и платную смску начнешь свои послания оформлять. Скоро стоит заграничная платная смска? :lol: :-)

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 371
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
стоит заграничная платная смска

Дохтер, да не напрягайтесь Вы так, сервисные СМСки для нас бесплатно :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12702
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Скоро через айпи-адрес и платную смску начнешь свои послания оформлять.

Небуду - Доктор. У меня нету букафф - с запятыми... :oops:
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3818
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.11.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не знаю,как они на вкус и как

фууу там какие-то таракашки нарисованы - где там тролли? это, видимо, из насекомых сделано что-то :-o :oops:
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.11.17 - 19:47
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