Germany Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный... #1







Отправлено: - 16:40 Нужно было ещё написать, что школьников, студентов и курсантов насильно загнали на концерт. Из-за этого не хватило мест для тех, кто добровольно пришёл на концерт. Люди приходили с семьями, но пришлось либо уйти, либо слушать стоя. Курсанты МВД приехали в начале концерта, но им места уже не было, те развернулись и уехали.



Видимо акиматовские "организаторы" не рассчитывали на такой наплыв, что они ходили по рядам и просили школьников уйти домой. Эти школьники остались, но во время концерта переговаривались между собой, всячески шумели, что было трудно насладиться классической музыкой.



И стыдно перед немцами, и гадко, что акиматовские любое мероприятие превращают в балаган. Неужели так трудно усвоить, что силком загнать народ в зал это уже в прошлом? Любят говорить о модернизации, а сами даже не догадываются что это и как этим пользоваться