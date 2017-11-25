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§ NG.kz
В Костанае прошел рождественский концерт, организованный посольством Германии в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и выставка музея братьев Гримм, рождественский концерт приурочили к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими Казахстаном и Германий.
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Germany
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно было ещё написать, что школьников, студентов и курсантов насильно загнали на концерт. Из-за этого не хватило мест для тех, кто добровольно пришёл на концерт. Люди приходили с семьями, но пришлось либо уйти, либо слушать стоя. Курсанты МВД приехали в начале концерта, но им места уже не было, те развернулись и уехали.

Видимо акиматовские "организаторы" не рассчитывали на такой наплыв, что они ходили по рядам и просили школьников уйти домой. Эти школьники остались, но во время концерта переговаривались между собой, всячески шумели, что было трудно насладиться классической музыкой.

И стыдно перед немцами, и гадко, что акиматовские любое мероприятие превращают в балаган. Неужели так трудно усвоить, что силком загнать народ в зал это уже в прошлом? Любят говорить о модернизации, а сами даже не догадываются что это и как этим пользоваться

1952
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 17:06
Комментарий удален модератором.

Историк
Re: В Костанае прошел рождественский концерт, организованный...




Отправлено: 25.11.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Germany:

да на вас не угодишь.То зал пустой им не нравится. То полный. Еще и по рядам, видать носился в темноте. Что еще там увидел сердешный?
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