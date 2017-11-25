Цитата: 1952:

интересно, что скажешь, когда твои дети подрастут. И вдруг, спросят. Почему бежал из своей страны? Небось, что нибудь, набрешешь, как всегда? Мне отец говорил, что он презирает людей, которые бегут из страны, не сумев заработать для семьи булку хлеба(((((((



Какие громкие слова,"сбежал","презирал",стыдно должно быть прежде всего правительсту и президенту той страны из которой люди уезжают.

У меня друзья в Германии четыре раза за год умудряются в отпуск съездить,при этом они простые работяги,если заболел без проблем берёшь оплачиваемый больничный,да и если не заболел то-же берёшь.

Попробуй здесь так поболеть или по отпускам покаться,как уедешь так можешь больше и не приезжать.

Цитата: 1952:

Мне отец говорил, что он презирает людей, которые бегут из страны,

Конечно презирал у него просто не было возможности уехать

Цитата: 1952:

интересно, что скажешь, когда твои дети подрастут. И вдруг, спросят. Почему бежал из своей страны? Небось, что нибудь, набрешешь, как всегда?

Я думаю они не будут спрашивать зачем да почему,а просто спасибо скажут.



[Исправлено: Добринцофф, 25.11.2017 - 17:30]