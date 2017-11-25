/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
Читать новость

правп
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 17:12
Комментарий удален модератором.

* elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тавтолог разговроного жанра:
тут как раз и есть перерабатывающее производство

точно и шкурки куриные никак туда везли
:lol:
Профайл

1952
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 17:18
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5578
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.11.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
интересно, что скажешь, когда твои дети подрастут. И вдруг, спросят. Почему бежал из своей страны? Небось, что нибудь, набрешешь, как всегда? Мне отец говорил, что он презирает людей, которые бегут из страны, не сумев заработать для семьи булку хлеба(((((((

Какие громкие слова,"сбежал","презирал",стыдно должно быть прежде всего правительсту и президенту той страны из которой люди уезжают.
У меня друзья в Германии четыре раза за год умудряются в отпуск съездить,при этом они простые работяги,если заболел без проблем берёшь оплачиваемый больничный,да и если не заболел то-же берёшь.
Попробуй здесь так поболеть или по отпускам покаться,как уедешь так можешь больше и не приезжать.
Цитата:
1952:
Мне отец говорил, что он презирает людей, которые бегут из страны,

Конечно презирал у него просто не было возможности уехать :lol:
Цитата:
1952:
интересно, что скажешь, когда твои дети подрастут. И вдруг, спросят. Почему бежал из своей страны? Небось, что нибудь, набрешешь, как всегда?

Я думаю они не будут спрашивать зачем да почему,а просто спасибо скажут.

[Исправлено: Добринцофф, 25.11.2017 - 17:30]
Профайл

§ Медный
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1255
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
отец говорил, что он презирает людей, которые бегут из страны, не сумев заработать для семьи булку хлеба

Чёт ахинея какая то...
"лучше смерть семьи, чем переезд?"
не правда ли сложная дилемма?! надо полагать отец ваш выбрал смерть семье? или у него была возможность Вас кормить.. или .. вообще с чего он такое говорил? :-o
Профайл

роза
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поддерживаю директора пляжа

Ф
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сам Боранбаев, который родом из Тургая" ОН родом из Аманглеьдинского района. Не знаю как взрослые, молодежь из амангельды обижаются если их назовешь торгайцем.

Карамерген
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уничтожили такой сквер! Что, пожрать ГМО больше негде? И какой он вообще ресторан? Это банальная самообслужка.

1952
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 25.11.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Чёт ахинея какая то...
"лучше смерть семьи, чем переезд?"
не правда ли сложная дилемма?! над

-вы там, господа уезжанцы, переебежчики и прочие туды сюды мотающиеся. Пожалуйста, придите к единному знаменателю. Все понаехавшие на строительство злополучного дизельного завода, дружно талдычут. Мы там, на Урале, чуть с голода все не сдохли. Хлеб в магазине в поселке кончается через полчаса. Белый давали по буханке на 1 человека.(((((

* elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

Вы об чём это опять? Или так 5-ть копеек вставить?
ваш "патриотизм" абсолютно не уместен и фальшив.
Цитата:
1952:
Хлеб в магазине в поселке кончается через полчаса. Белый давали по буханке на 1 человека

Так сходите в макдональдс :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS

Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 0
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх