Цитата: но за распространение таким образом должно быть стыдно самому редактору

А редакторы получают ордена и медали - и все им громко хлопают. И освещают это событие все издания на первых страницах. И все рады за коллег.

О чем вы кричите?

Пусть ваша братия - журналисты этих изданий публично извинятся за свои издания. Они же тоже соучастники получаются. Поговорите с ними. В нашем маленьком городе все друг друга знают. Или они боятся лишиться работы?

Кто-нибудь круг разорвет? Диана своей статьей? Ну а пока всем выгодно молчать!

А кому-то выгодно потихоньку "кричать" за зарплату или гонорар. Но так, не громко. Правда?