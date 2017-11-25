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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30546
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы начали сезон сбора урожая на принудительной подписке. В ответ граждане фонтанируют эмоциями, требуют прекратить этот беспредел, грозятся пожаловаться президенту. С одной маленькой оговоркой – анонимно.
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как-то
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Потому что они стабильно выписывают не нужные газеты. В смысле не они, а им.

В холдинговую структуру Иволги входит "Печатный двор" или как он там называется, полиграфия, в общем.

Ольга
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работаю в библиотеке, выписывают по несколько экземпляров газет местных, не НГ (подпиской занимаюсь не я, а вышестоящее руководство). При этом нет денег выписать журналы для детей, хотя очень надо. Стыдно должно быть редакторам газет, зная что их подписка не за счет популярности газеты, а за счет принудиловки. А журналисты есть очень хорошие..

копыть
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но за распространение таким образом должно быть стыдно самому редактору

А редакторы получают ордена и медали - и все им громко хлопают. И освещают это событие все издания на первых страницах. И все рады за коллег.
О чем вы кричите?
Пусть ваша братия - журналисты этих изданий публично извинятся за свои издания. Они же тоже соучастники получаются. Поговорите с ними. В нашем маленьком городе все друг друга знают. Или они боятся лишиться работы?
Кто-нибудь круг разорвет? Диана своей статьей? Ну а пока всем выгодно молчать!
А кому-то выгодно потихоньку "кричать" за зарплату или гонорар. Но так, не громко. Правда?
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