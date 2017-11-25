аргентина -ямайка:

я сначала не понимал почему у них так тесно стлы так рядом . это оказывается специально , чтоб чувствовался дискомфорт

ресторан: Предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.

Оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, десерты и напитки соб­ ственного производства, блюда национальных (этнических) кухонь с учетом концепции и специализации предприятия. Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные сувениры, печатная продукция