Цитата: Историк:

Лет через 50 другие люди сделают сравнение. И увидят, что произошло

Ну да логика зашкаливает

А вот батыров которым по 300-500 лет помним и чтим да и были ли они вообще, может как и Илья Муромец со своей троицей...