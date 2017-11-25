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Страница 70 из 70«1...686970
Куратор темы: Валентин
Историк
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 25.11.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ленина-вождя мирового интернационала не помним.

Ничего страшного не произошло. Лет через 50 другие люди сделают сравнение. И увидят, что произошло, где его теперь искать. Это вам не через каждую строчку насильно пропихивать этого деятеля в мозги людям. Как будто, он что нибудь путное сделал людям.

§ elektron
Re: Новости казахской прессы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:
Лет через 50 другие люди сделают сравнение. И увидят, что произошло

Ну да логика зашкаливает :lol:
А вот батыров которым по 300-500 лет помним и чтим :-x да и были ли они вообще, может как и Илья Муромец со своей троицей... 8-)
Профайл

§ elektron
Re: Новости казахской прессы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:
Как будто, он что нибудь путное сделал людям.

Ну а не знать, что "ОН" Вождь мирового пролетариата, даже для псевдоисторика, просто невежество 8-)
Профайл

Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 25.11.17 - 15:32
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Ответить Новый топик
Страница 70 из 70«1...686970
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