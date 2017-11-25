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≡ В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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§ аргентина -ямайка
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 25.11.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как причём? фастфуд точка она и есть точка
Так каждая свечка себя лампочкой позиционировать

я ответил на вопрос выше , суть улавливайте . что это для нас их не колышет .в америке все ресторан ,ингиш изучали , это же не великий русский . а это заведение рассчитано на конвейр . пришел замалотил дуй дальше . я сначала не понимал почему у них так тесно стлы так рядом . это оказывается специально , чтоб чувствовался дискомфорт . не знаю как у нас а в Америке на работу красивых девушек не принимали , это же семейный рестран . и еще много всего .
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§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
а это заведение рассчитано на конвейр

Ну так а я про что, разницу улавливаете? В ресторане были?
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§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати да, в Америке не бывали, но в Европе это просто забегаловка больше для молодёжи
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§ аргентина -ямайка
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 25.11.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так а я про что, разницу улавливаете? В ресторане были?

вы мне что хотите доказать ? пишите руководству макдака если не устраивает что то . я всегда захожу в макдак , там туалеты хорошие и бесплатные ;-)
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Гость
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"




Отправлено: 25.11.17 - 15:17
Комментарий проходит проверку.

§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:

Да не чего доказывать то, и так всё ясно. Я же не против, пусть для вас это будет ресторан... ;-)
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§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя заведения имеющие статус ресторана, имеют право и его используют, так и пишут "РЕСТОРАН"
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§ аргентина -ямайка
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 25.11.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наконец то..
Цивилизация до нас постепенно добирается..

да так тоже думали некоторые краснокожие во времена освоения Америки :-P :-P :-P
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§ Victor Yang
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9824
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.11.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
я сначала не понимал почему у них так тесно стлы так рядом . это оказывается специально , чтоб чувствовался дискомфорт

Между тем есть правила пожарной безопасности, согласно которым должны быть определённая ширина проходов для быстрой эвакуации в случае пожара. Насчет ресторан это или не ресторан, есть ГОСТ 30389, который даёт следующее определение:
Цитата:
ресторан: Предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.

Ресторан, согласно тому же ГОСТ, имеет следующий ассортиментный перечень:
Цитата:
Оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, десерты и напитки соб­ ственного производства, блюда национальных (этнических) кухонь с учетом концепции и специализации предприятия. Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные сувениры, печатная продукция


Но, с другой стороны, франшиза есть франшиза.
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§ 112
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
112


(Пользователи)
Сообщений: 7374
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 15:27
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:

+100500
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§ аргентина -ямайка
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 25.11.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да не чего доказывать то, и так всё ясно. Я же не против, пусть для вас это будет ресторан..

не надо натягивать сову на глобус , я озвучил почему это так считается с корпоративной колокольни . я где то написал что это ресторан , что именно я это считаю так . вы что там уже шокодотку сьеште мозги начнут работать .цепляетесь и не понимаете почему .
отвечаем на вопосы електрона
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§ Victor Yang
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9824
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.11.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
но в Европе это просто забегаловка больше для молодёжи

Да везде это так, только не у нас - цены, мне кажется, не забегаловские там по нашим меркам.
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§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
если сеть , фирменные блюда то ресторан у них

вот не моё ;-)
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§ elektron
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и не надо хамить
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