В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк. Читать новость
elektron: Как причём? фастфуд точка она и есть точка Так каждая свечка себя лампочкой позиционировать
я ответил на вопрос выше , суть улавливайте . что это для нас их не колышет .в америке все ресторан ,ингиш изучали , это же не великий русский . а это заведение рассчитано на конвейр . пришел замалотил дуй дальше . я сначала не понимал почему у них так тесно стлы так рядом . это оказывается специально , чтоб чувствовался дискомфорт . не знаю как у нас а в Америке на работу красивых девушек не принимали , это же семейный рестран . и еще много всего .
аргентина -ямайка: я сначала не понимал почему у них так тесно стлы так рядом . это оказывается специально , чтоб чувствовался дискомфорт
Между тем есть правила пожарной безопасности, согласно которым должны быть определённая ширина проходов для быстрой эвакуации в случае пожара. Насчет ресторан это или не ресторан, есть ГОСТ 30389, который даёт следующее определение: Цитата:
ресторан: Предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.
Ресторан, согласно тому же ГОСТ, имеет следующий ассортиментный перечень: Цитата:
Оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, десерты и напитки соб ственного производства, блюда национальных (этнических) кухонь с учетом концепции и специализации предприятия. Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные сувениры, печатная продукция
elektron: Да не чего доказывать то, и так всё ясно. Я же не против, пусть для вас это будет ресторан..
не надо натягивать сову на глобус , я озвучил почему это так считается с корпоративной колокольни . я где то написал что это ресторан , что именно я это считаю так . вы что там уже шокодотку сьеште мозги начнут работать .цепляетесь и не понимаете почему . отвечаем на вопосы електрона
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