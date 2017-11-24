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≡ В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30543
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский сыр и партию замороженной куриной кожи, которые предназначались для ввоза в Костанай, задержали российские пограничники на пункте пропуска "Бугристое".
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* elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
одно меня удерживает, хочу себя чувствовать полноценным гражданином своей страны, что бы в случае чего не тыкали пальцем в сторону моего сына или внука пальцами, эй ты оралман.

Ну вот видите, можете когда нужно поднапрячься :lol: Вот так и те кто уезжает, не хотят всего этого произвола и не хотят чтобы в них тыкали пальцем "я хозяин вся страна". А ведь к этому всё идёт. Цитата:
36+:
Есть такое понятие СОВЕСТЬ

Да есть, только не всем знакомо. Так просто забыть историю и просто хочу на запад и так же жить??? Хотя как так же, Вы пробовали? Вы знаете как Европа живёт? Некоторые страны сегодня (находящиеся или стремящиеся в Европу) могут Казахстану только позавидовать
Мне вообще не понятны настроения как "русофобия". Что Плохово вам эта страна сделала?
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