Цитата: 36+:

одно меня удерживает, хочу себя чувствовать полноценным гражданином своей страны, что бы в случае чего не тыкали пальцем в сторону моего сына или внука пальцами, эй ты оралман.

Ну вот видите, можете когда нужно поднапрячься Вот так и те кто уезжает, не хотят всего этого произвола и не хотят чтобы в них тыкали пальцем "я хозяин вся страна". А ведь к этому всё идёт. Цитата: 36+:

Есть такое понятие СОВЕСТЬ

Да есть, только не всем знакомо. Так просто забыть историю и просто хочу на запад и так же жить??? Хотя как так же, Вы пробовали? Вы знаете как Европа живёт? Некоторые страны сегодня (находящиеся или стремящиеся в Европу) могут Казахстану только позавидовать

Мне вообще не понятны настроения как "русофобия". Что Плохово вам эта страна сделала?