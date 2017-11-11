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Страница 69 из 69«1...676869
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.11.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ABAI.KZ: «Қазақтың жерін басып жүрген әр адам қазақ тілін білуі керек» («Каждый, кто ступает по казахской земле, должен знать казахский язык») – Депутат мажилиса Геннадий ШИПОВСКИХ высказал свое мнение по поводу перехода на латиницу.

Цитата:
«Уверен, что спустя 25 лет после обретения независимости пришло время менять алфавит. И мы не переходим на латинскую графику, мы к ней возвращаемся. Каждый гражданин Казахстана, раз уж он ходит по казахской земле, должен знать казахский язык. Мы не отстраняемся ни от какого другого языка. Но много казахов, которые не могут говорить на своем родном языке. На мой взгляд, латиница даст хорошую возможность им выучить язык», - считает он.

Напомним, сам молодой депутат родом из Кызылординской области, хорошо владеет государственным языком.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.11.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут выше уже неоднократно было про "патриотку казахского языка", попалось продолжение темы.
Прекрасно - невыразимо, лучше вот просто некуда, на мой взгляд:

Цитата:

Руза Бейсенбайтеги — патриот казахского языка, прославившаяся своими обещаниями лечь на трамвайные рельсы ради внедрения казахского языка в общественном транспорте Павлодара. Оказывается, в ее семье существует раскол — об этом она рассказала на своей страничке в социальных сетях.

«Мне кажется, что я смелая, решительная, но… Нужно было давно написать об этом. Когда дело касается личной жизни, своей семьи, смелость покидает меня.

До 28 лет была «русской». Меня «разбудил» Желтоқсан. Старшую дочь родила в 20 лет, неудивительно, что она тоже стала «русской». Хотя я старалась, чтобы мои дочери выросли настоящими казашками – до 2-3 лет не позволяла играть с другими детьми – хотела, чтобы они научились говорить на родном языке.

К сожалению, я не смогла противостоять своему окружению. Сегодня мои дочери за моими глазами, оказывается, говорят на русском. Иногда меня упрекают этим. Конечно, в этом есть и моя вина, я должна была быть рядом с ними, дать нужное воспитание.

А я в 35 лет осталась одна с дочерьми. Пытаясь обеспечить их всем необходимым, не уделяла должного внимания их воспитанию. Особенно, много времени проводила на последнем месте работы, пока не ушла в предпринимательство. Всю работу на заводе, которую днем выполняла на русском, вечерами и ночами переводила на казахский язык, часто приходилось спать на четырех дощечках. Несмотря на то что мой руководитель, русский по национальности, говорил: «Руза, мы же не перешли на стандарт казахского языка», добивалась, чтобы он подписал необходимые документы…

Ежедневно ездила в город Аксу за 45 километров (выезжала 6-30, возвращалась к 8 вечера…). Вот тогда, наверное, и упустила дочерей. Кругом все было на русском. Приезжая домой, выключала ТВ.

Ученые часто говорят о роли генов. При жизни отец моих дочерей упрекал меня тем, что я националистка. Сам он плохо владел родным языком и неохотно говорил на казахском языке…

Я вышла замуж молодой, когда еще была «русской». Возможно, это тоже отразилось на воспитании моих дочерей…

К сожалению, в них нет моего духа, моей любви к своей нации, родному языку. Наверное, гены моего покойного супруга, их отца, взяли верх…

Иногда плачу от безысходности – ведь дети матерей, не ведущих борьбу за статус родного языка, как я, говорят на казахском, а мои…

… Знаете, я уже 7-8 лет не общаюсь со старшей дочерью – она моих жиен (так казахи называют внуков от дочерей — прим. ред.) отдала в русскую школу. Для меня это стало трагедией…

Сын одной из младших дочерей воспитывается дома, когда подрастет, пойдет в казахскую школу, а у другой ходит в казахский детсад.

Вот и живу с надеждой, что младшие дочери оправдают мои ожидания. Ведь все свободное время посвящала их воспитанию, хотя его было не так уж и много (как уже говорила выше, вся молодость прошла на работе). Вынуждена была обучать их в русской школе, других не было. И вот я старалась дать национальное воспитание дома. Только после переезда в Кереку младшая пошла в казахскую школу.

От спячки проснулась только в 28 лет. Надеюсь, когда-нибудь и в жилах моих дочерей проснется кровь детей Степи…

Чего греха таить, такова моя жизнь…», — резюмировала свой пост патриот языка.


В очередной раз замечу, что свобода слова великолепная вещь.
Достаточно дать людям разговориться, и они сами про себя расскажут такое, что раньше на допросе постеснялись бы.

Обратите внимание, как человек казалось бы говорит про "любовь" (к своему народу, языку, культуре), но при этом все его действия подчинены "ненависти" (к другому народу, языку и культуре).

Психологи про такое смогут многое рассказать.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.11.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мне кажется, что я смелая, решительная, но…

Так и напрашивается окончание из анекдота про ворону. Попытка уйти от окружающей реальности. Если уж настолько "патриотка языка" - действенными бы было идеологическое воспитание дочерей, а не запреты на телевизор и разговоры на русском.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.11.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если уж настолько "патриотка языка" - действенными бы было идеологическое воспитание дочерей, а не запреты на телевизор и разговоры на русском.


Ну я думаю, там это было и есть в полный рост, с переменным успехом.

Но вот хотя бы пара хороших современных книг (хоть взрослых, хоть детских) переведённых на родной язык — дали бы в разы больше. Чем никому не нужный на тот момент (см. что сказал начальник) перевод документооборота вечерами и ночами.
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.11.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но вот хотя бы пара хороших современных книг (хоть взрослых, хоть детских) переведённых на родной язык — дали бы в разы больше

не подсказывай :lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.11.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
TURKYSTAN.KZ: «Білім саудасы қызып тұр» («Торговля образованием процветает») - Почему все больше казахстанцев хотят получить образование за границей, а иностранцы не рвутся за знаниями к нам?

Цитата:
«По разным данным, ежегодно около 40 тысяч граждан Казахстана едут учиться за рубеж. Как сообщил президент Ассоциации вузов РК Рахман АЛШАНОВ, в 2016 году число казахстанцев, обучающихся за границей, составило 100 тысяч человек. Чтобы получить хорошее образование, обязательно уезжать из страны и почему к нам не едут в погоне за знаниями?

Многие развитые страны мира хорошо зарабатывают на образовании. На первом месте по количеству иностранных студентов находятся США, на втором - Великобритания. По официальным данным, иностранные студенты приносят экономике США 27 млрд долларов ежегодно. О том, чтобы поток иностранцев устремился к нам за знаниями, пока приходится лишь мечтать».


И в самом-то деле, почему?!
Ума не приложу, как же так получилось...

QAZAQUNI.KZ: «Депутат Қазақстанда көше атауын қазақшалау қарсы шықты» («Депутат выступил против переименования улиц в Казахстане на казахский лад») - Депутат городского маслихата в Павлодаре Виктор ДЕЙМУНД против переименования улицы Ленина в Астану», пишет Арман КАНИ.

Цитата:
«На общественных слушаниях, которые состоялись на прошлой неделе, член партии «Нур Отан», председатель ОО «Союз Чернобыль» Виктор ДЕЙМУНД, награжденный юбилейными медалями «10 лет Астане», «20 лет независимости Республики Казахстан» и другими государственными наградами, оказался единственными из 8 депутатов, кто высказался против этой инициативы. Неужели депутат, который в первую очередь должен отстаивать интересы своих избирателей, не понимает, что казахстанское общество сейчас руководствуется программой главы государства «Рухани жанғыру», и нет необходимости в воспитании молодежи в духе ленинизма.

Может, народный избранник не заметил, что прошло более четверти века с тех пор, как коммунистическое общество ушло в небытие? Наверное, он даже не заметил, что за годы независимости выросло целое поколение, не знающее не только биографии, но и имени Ленина», - иронично предполагает автор.


Свобода слова это замечательно.
Уважаемый Арман Кани, любопытно, сам понимает - что по его словам за годы независимости выросло попросту неграмотное поколение, которое даже имени "Ленин" не знает?
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60
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.11.17 - 12:29
Комментарий удален модератором.

60
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 20.11.17 - 13:00
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9822
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.11.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
за годы независимости выросло попросту неграмотное поколение, которое даже имени "Ленин" не знает?

Я думаю, это не является неграмотностью. Это раньше Ленин был в фокусе у всех граждан союза, а сейчас это имя в общей череде исторических имён.
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60
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 22.11.17 - 09:29
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.11.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я думаю, это не является неграмотностью. Это раньше Ленин был в фокусе у всех граждан союза, а сейчас это имя в общей череде исторических имён.


Ну там дословно про "даже имени не знают", как ещё это можно понять?
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.11.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это раньше Ленин был в фокусе у всех граждан союза, а сейчас это имя в общей череде исторических имён.

ну это лишь значит что вычёркивается историческая память про 70 социалистических лет. Батыров из каких то родов помним, а Ленина-вождя мирового интернационала не помним.
Местечковый манкуртизм, не иначе :-o
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.11.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Цитата:

Eсли бы казахи до настоящего времени жили в составе царской России, то вряд ли достигли бы нынешнего уровня жизни, до сих пор оставаясь одной из многочисленных губерний империи – царь никому из инородцев не предоставил бы автономии. Мы бы до сих пор числились киргизами и жили в условиях колониального ига.

Ленин предоставил автономию. Хотя мы и зависели от Москвы, но стали одной из союзных республик. По требованию казахской национальной интеллигенции вернули исконное название своей нации и стали казахами и несмотря на протест русского казачества, вернули свою землю.

Ленин уравнял все нации в правах, казаки уже не могли чинить самоуправство, как в царское время.
Благодаря автономии, предоставленной Лениным, сегодня мы стали независимым государством.

Безусловно, переход от одной формации общественного развития в другую был нелегким. Особенно от капиталистической в социалистическую. Это был очень сложный процесс, полный злодеяний, перегибов и неоправданных жертв. Не избежал этого и Казахстан. Конфискация, уничтожившая казахских баев, больно ударила и по беднякам. Многие в поисках лучшей доли бежали в Китай, Афганистан. В голодоморе 1931-32 годов была истреблена почти половина нации.

Однако кто повинен в этом? Только Голощекин, правивший Казахстаном? А кто привел этого Голощёкина в Казахстан?
Сами же казахи.

Кто в 1924-25 годы писал письмо Сталину со словами, «казах не способен управлять Казахстаном»? Ведь сегодня известный ученый, писатель Турсын Журтбай и другие пишут, что такая инициатива исходила от Сакена Сейфуллина и Турара Рыскулова.

И это не голословные утверждения, а историческая истина, основанная на неопровержимых доказательствах – архивных документах. Почему они так поступили? Просто не хотели, чтобы первым руководителем республики стал их конкурент из своих, казахов. То есть решающую роль сыграла элементарная зависть.


Очень своеобразная статья, рекомендую: https://365info.kz/2017/11/kem-byli-by-kazahi-esli-by-ne-lenin-kazahskie-smi/
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1248
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

вот это да! неожиданно!
свежая струя "в болотце" виновных
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