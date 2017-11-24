elektron: Кто Вам такое рассказал? Официально да, практически, как и Польша ездят на заработки. отток населения бешенный. Фасад красивый и не более.
Ты вот сидишь на социале, и твой дети будут жить на социале, разве это плохо? ты не работаешь у тебя все есть, чего нет у меня, хотя мы выросли в одной стране, учились в одной школе, получали одну профессию, мне приходиться в мой 58 лет работать по этой профессии в поте лица, что бы себя прокормит, а ты лежа на диване в обнимку с нотбуком получаешь больше чем я вдвое, ты при таком образе жизни можешь прожить 100 лет, потом пойти на пенсию и путешествовать по миру, а я помру лет чере5-6 лет, чем ты лучше меня? у тебя в стране нет проблем, что вынужден обсуждать наши проблемы, разве же это плохо? они то же так хотят, и я так хочу жить, как ты живешь, вот и хотим в Европу с Россией уже жили наголодались, навоевались, больше не хотим, я то же хочу, что бы мой дети жили на всем готовом, разве это плохое желание?
Гога
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
36+: что бы мой дети жили на всем готовом, разве это плохое желание?
отвратное Цитата:
36+: мой 58 лет работать по этой профессии в поте лица, что бы себя прокормит, а ты лежа на диване в обнимку с нотбуком получаешь больше чем я вдвое, ты при таком образе жизни можешь прожить 100 лет, потом пойти на пенсию и путешествовать по миру, а я помру лет чере5-6 лет, чем ты лучше меня?
Некоторые назовут это завистью но я вижу в желании жить на уровне с другими чисто социалистическое зерно, но ты это вряд ли осознаёшь.
Наверное что-то не так с нами или с ними? ну ты глубже подумай... шагни дальше, чем просто думать "хочу так же как они"
Директор Пляжа
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
Свидомостью запахло, прям так и прозвучало. Хочу возлежать на диване, ничего не делать, но получать деньги и как можно больше. Так не бывает, тем более в Европе, в которую ты стремишься. А насчет нормально, не рассказывайте тут сказки. Или вы тоже хотите своей стране погибели без промышленности с\х, к чему уже пришли Украина с Прибалтикой?
Гога: Не знаю как у вас с этим.У нас в Польше мало украинской продукции, а молочка, сыры и мясноее вообще по моему под запретом давно. Некачественное. Да и своей продукции хватает.
не знаю как с государствами СНГ, но с Европой Юкрэниану торговли не выйдет равноправной... у них на ввоз в Европу стоят ограничения ... вывезла определённое количество конкретного товара, жди теперь следующий год чтобы можно было опять вывозить. А вот на ввоз в украинушку я не знаю ограничений... что-то тут не так
Вот смотри 36+, украина вырвалась с оков рф , она в европе. Тогда ответь че она прется все на рынок рф, там же взаимовежливое отказ был от всего. Может ты не в курсе сыр этот не нам шел. Это реверс хохлы делают, это уже давно не секрет.суда привозят , наклейки меняют на маде ин казахстан и завозят обратно в рф. Главный тебе вопрос ,почему с европой, с любимой европой неторгуют?
Vital: украина вырвалась с оков рф , она в европе. То
Ну до Европы ей далеко пока, должно смениться пара поколений к слову. Мы тоже скажем демократическая страна, но пока не вымрет последний советский человек, пока не вымрем мы то есть, ничего такого не будет.. Ибо мы живем прошлым..
Медный: Вопрос не мне был. Но я ответил ранее. торгуют, но "акцизы" выбирают за два месяца за весь год... вот такие новые европейские братья... 36+ где ты там?
Уважаемы, зачем мне все эти баталии? ждать пока построят у нас напрягаться что нибудь строить можно же как многие наши граждане, найдя там какие то корни, тупо уехать в какую нибудь, благоустроенную страну, на все готовое, лечь там на диване получать социал и высокомерно критиковать свою бывшую родину, вот они дороги, дома строить, не могут, в душе ощущая свое превосходство что смог как то выкрутится в жизни, а не пахать что бы строить это будущее для себя и своих детей есть пирог спечены не мной, жить в доме построенном не мною, ездить по хорошим дорогам, построенным не мною, зачем отдавать жизнь для этого вот он рай, хочу стать таким как elektron лежать и критиковать тех кто там остался на моей бывшей родине и барахтается для того, что бы их страна стала такой же благополучной как страны запада.
36+: тупо уехать в какую нибудь, благоустроенную страну
Кто мешает сделать это вам? Не по силам? Цитата:
36+: получать социал и высокомерно критиковать свою бывшую родину
С чего Вы всё это накручиваете, просто ума не приложу. Многие, не все конечно, но устраиваются хорошо и дома строят или покупают. Работают врачами, инженерами и пр. за достойную зарплату. Дороги я так полагаю Вы тоже не сами строите, а только ездите по ним платя налоги. потому как тямы просто не хватит. Цитата:
36+: высокомерно критиковать свою бывшую родину
И где я что критикую, хотя и есть что. Я просто вступил с вами в дискуссию. Которая вам по ходу просто не по зубам. Вот и блеете всякую чушь
Ну так ноги в руки и вперёд, кто не даёт. Хватит ныть то
одно меня удерживает, хочу себя чувствовать полноценным гражданином своей страны, что бы в случае чего не тыкали пальцем в сторону моего сына или внука пальцами, эй ты оралман.Цитата:
elektron: Дороги я так полагаю Вы тоже не сами строите, а только ездите по ним платя налоги. потому как тямы просто не хватит.
Строим сами, а когда не хватает как вы говорите тямы или рабочих нанимаем гостарбайтеров на свой деньги, так делается во всем мире свободный поток капитала и трудовых ресурсов, слышал наверное такое? как я знаю автобаны, то же строили турки.Цитата:
elektron: тупо уехать в какую нибудь, благоустроенную страну
Кто мешает сделать это вам? Не по силам?
Есть такое понятие СОВЕСТЬ, как же я могу оставить своих соплеменников в тяжёлые времена?
Гость
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
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