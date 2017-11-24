Цитата: Народный контроль:

Не говори, нет бы как в России дней так 15 отдохнуть.

так специально так сделано, если объявить отдых более 5 дней, то часть неустойчивых граждан может расслабиться и в запой уйти, потом проблемы на работе в семье, кому это нужно?