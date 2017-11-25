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≡ Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30543
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы начали сезон сбора урожая на принудительной подписке. В ответ граждане фонтанируют эмоциями, требуют прекратить этот беспредел, грозятся пожаловаться президенту. С одной маленькой оговоркой – анонимно.
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§ Dan
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 25.11.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А я вот не согласен с мнением Дианы и Дан.

См. мой предыдущий пост. Уволить предпенсионника еще сложнее, чем человека среднего возраста. Ну не смешите - не из-за газет же увольнять. А с учётом отрицательного сальдо миграции, если уволить 50-го со стажем, кто работать будет, кто будет обучать, передавать опыт? Вы думаете все 100% работодателей и бизнесменов идиоты? А насчёт начальника - может он бы и защищал своих работников, но, в силу трусости этих самых работников, они же первые его и сольют и будут молча наблюдать за его "избиением". Так почему начальник должен поддерживать таких работников?
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§ Сергей_я
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.11.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
то организации совсем не просто уволить работника просто так в нынешних реалиях, либо это будет оооочень дорого

Я вас умоляю. Иволга может уволить кого угодно, когда угодно и ничего ей никогда не будет. Я скажу более, так и есть у них. Не знаю в каких альтернативных вселенных вы шли против правил в этих холдингах, но точно это было не в наших реалиях. ССГПО даже с рук сходят смертельные случаи на их производстве, что уже говорить про увольнение без причины.
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§ Добринцофф
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Добринцофф


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Сообщений: 5577
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.11.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
А с учётом отрицательного сальдо миграции, если уволить 50-го со стажем, кто работать будет, кто будет обучать, передавать опыт?

Работник который знает себе цену как хороший специалист,действительно может не прогибаться,но там же полно и простых разнорабочих с улицы которых видимо ещё на стадии приёма на работу предупреждают что придётся подписываться.
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§ Сергей_я
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.11.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
Ну не смешите - не из-за газет же увольнять.

В целом да, за газеты глупо. Но если к примеру требуют с организации подписать 200 человек, а подписалось 195, то этих 5рых раскидают на остальных 195, либо начальнику придется самому вкладывать за них, что не реально. Соответственно на этих 5рых как минимум взъестся сам начальник, либо весь коллектив. Ну и сами подумайте какое отношение буде при этом к Вам. Т.е. человека не обязательно именно увольнять, можно сделать так, что он сам уволится. Вот и все.
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§ 112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
112


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Сообщений: 7368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Но если к примеру требуют с организации подписать 200 человек, а подписалось 195, то этих 5рых раскидают на остальных 195, либо начальнику придется самому вкладывать за них, что не реально. Соответственно на этих 5рых как минимум взъестся сам начальник, либо весь коллектив. Ну и сами подумайте какое отношение буд

Да ладно уже придумывать то..
Где ты видел коллективы с 200 человеками?
В акимате что ли сидят?
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§ Сергей_я
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.11.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где ты видел коллективы с 200 человеками?

Вместо 200 можете подставить любую цифру, которая Вам больше понравится. Суть то не в цифре.
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§ 112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
112


(Пользователи)
Сообщений: 7368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.11.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Вместо 200 можете подставить любую цифру, которая Вам больше понравится. Суть то не в цифре

Именно.
Именно в ней..
Кстати будь я начальником, хозяином, имею право заставить работника делать все, что написано по контракту, не находишь?
Я хозяин..
Он лишь нанятый работник, не нравится - пшел вон..
Верно?
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§ Dan
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 25.11.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
ССГПО даже с рук сходят смертельные случаи на их производстве, что уже говорить про увольнение без причины

вы суть в моём посте не уловили. Сравнивать НС и газеты - вот это глупость. Альтернативных вселенных не было, я трудился в озвученных организациях, тут уж придётся вам на слово поверить, трудовую в общий доступ кидать не буду. И о подписке мне говорили при трудоустройстве, но не подписался и проработал там пусть не долгие годы, но достаточное время, чтобы взять хороший старт дальше. И да, не спорю и Иволга и ССГПО, может создать проблемы простому работнику, но, ещё раз, там не идиоты сидят и они оценят сколько это стоит. А если все 200 нах... начальника пошлют, всех 200 уволят? и новых наберут? Прошли те времена, когда на улице стояла толпа квалифицированных кадров. А имеющиеся работники вполне могут позволить выбирать себе где работать, может не в своем регионе, но по Казахстану или за границей. Другой вопрос, захочет ли работник поднять зад и переехать, захочет постоять за себя, перетянуть на свою сторону таких же как он и устроить бунт на корабле. Если почитать СМИ, таких бунтов, в рамках закона, все больше и ситуация меняется лучшему. А есть нытики, которые много лет пишут в НГ про принудительную подписку, анонимно, и эти много лет ничего не происходит.
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§ Dan
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 25.11.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
но там же полно и простых разнорабочих с улицы которых видимо ещё на стадии приёма на работу предупреждают что придётся подписываться

Значит, если он, тем не менее, устроился - значит он принял условия игры. Иначе - никто не держит и нефиг ныть в НГ о своих бедах. Все мы, принимаем определённые решения и все мы, даже 112, от кого-то или от чего-то зависим. Система сдержек и противовесов. Если что-то не устраивает, надо приложить усилие, чтобы поменять жизнь, работу, друзей, семью и т.п. Кто-то это усилие прикладывает, кто-то нет и этот второй кто-то начинает ругать государство, таёжный союз, начальника, папу карло, виня во всех бедах. Или у вас как-то не так?
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§ Сергей_я
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.11.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
А если все 200 нах... начальника пошлют, всех 200 уволят?

Вот тут нет. Тут будет скандал. Но где найти столько революционеров? Их обычно раз два и обчелся. В любом коллективе.Цитата:
Dan:
И о подписке мне говорили при трудоустройстве, но не подписался и проработал там пусть не долгие годы, но достаточное время, чтобы взять хороший старт дальше.

Ну вот видите, для Вас это старт. А для кого-то это единственное место работы. Да, оно не идеальное, но оно есть, а значит можно смотреть хотя бы в недалекое будущее хоть с какой-то стабильностью. И у этих людей зачастую есть семья. И идти против системы, зная что завтра может быть, и ты, что не так страшно, и семья, что уже как раз таки очень страшно, останутся без денег - мало кто захочет.
Скажу Вам по секрету, помимо подписки газет многие предприятия практикуют другой ход - это переработка. Само собой не оплачиваемая. А где-то эти два понятия идут рядом. И тут как раз таки смысла бороться нет. Нужно просто уходить с такой работы. Но куда? А как? А если не найду лучше? А если найду хуже. А у меня кредит, садик ребенку оплачивать, одеваться как-то надо и куча других проблем. И среди этих всех проблем принудиловка на макулатуру стоит далеко не на первом месте. И т.д. и т.п.
Поняли суть? Это проблема не локальная, где-то в одном акимате, школе, больнице такое, а это глобальная. Это везде такое есть. По всей стране.

[Исправлено: Сергей_я, 25.11.2017 - 13:00]
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§ Валентин
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 25.11.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А для кого-то это единственное место работы. Да, оно не идеальное, но оно есть, а значит можно смотреть хотя бы в недалекое будущее хоть с какой-то стабильностью. И у этих людей зачастую есть семья. И идти против системы, зная что завтра может быть, и ты, что не так страшно, и семья, что уже как раз таки очень страшно, останутся без денег - мало кто захочет.


+1
Тех, кто может себе позволить не работать там, где не всё устраивает, меньшинство.
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правп
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно




Отправлено: 25.11.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
С Иволги начинал.... Не выписывал.

вранье,у каждого сотрудника иволги, у каждого "добровольная" подписка. У работяг минимум на две,у кабинетных не менее трех. У бюджетников "политический вопрос" вообще не обсуждается
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