Сергей_я Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2275

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:53 Цитата: Dan:

А если все 200 нах... начальника пошлют, всех 200 уволят?

Вот тут нет. Тут будет скандал. Но где найти столько революционеров? Их обычно раз два и обчелся. В любом коллективе.Цитата: Dan:

И о подписке мне говорили при трудоустройстве, но не подписался и проработал там пусть не долгие годы, но достаточное время, чтобы взять хороший старт дальше.

Ну вот видите, для Вас это старт. А для кого-то это единственное место работы. Да, оно не идеальное, но оно есть, а значит можно смотреть хотя бы в недалекое будущее хоть с какой-то стабильностью. И у этих людей зачастую есть семья. И идти против системы, зная что завтра может быть, и ты, что не так страшно, и семья, что уже как раз таки очень страшно, останутся без денег - мало кто захочет.

Скажу Вам по секрету, помимо подписки газет многие предприятия практикуют другой ход - это переработка. Само собой не оплачиваемая. А где-то эти два понятия идут рядом. И тут как раз таки смысла бороться нет. Нужно просто уходить с такой работы. Но куда? А как? А если не найду лучше? А если найду хуже. А у меня кредит, садик ребенку оплачивать, одеваться как-то надо и куча других проблем. И среди этих всех проблем принудиловка на макулатуру стоит далеко не на первом месте. И т.д. и т.п.

Поняли суть? Это проблема не локальная, где-то в одном акимате, школе, больнице такое, а это глобальная. Это везде такое есть. По всей стране.



[Исправлено: Сергей_я, 25.11.2017 - 13:00]