Тут выше уже неоднократно было про "патриотку казахского языка", попалось продолжение темы.

Прекрасно - невыразимо, лучше вот просто некуда, на мой взгляд:



Цитата:

Руза Бейсенбайтеги — патриот казахского языка, прославившаяся своими обещаниями лечь на трамвайные рельсы ради внедрения казахского языка в общественном транспорте Павлодара. Оказывается, в ее семье существует раскол — об этом она рассказала на своей страничке в социальных сетях.



«Мне кажется, что я смелая, решительная, но… Нужно было давно написать об этом. Когда дело касается личной жизни, своей семьи, смелость покидает меня.



До 28 лет была «русской». Меня «разбудил» Желтоқсан. Старшую дочь родила в 20 лет, неудивительно, что она тоже стала «русской». Хотя я старалась, чтобы мои дочери выросли настоящими казашками – до 2-3 лет не позволяла играть с другими детьми – хотела, чтобы они научились говорить на родном языке.



К сожалению, я не смогла противостоять своему окружению. Сегодня мои дочери за моими глазами, оказывается, говорят на русском. Иногда меня упрекают этим. Конечно, в этом есть и моя вина, я должна была быть рядом с ними, дать нужное воспитание.



А я в 35 лет осталась одна с дочерьми. Пытаясь обеспечить их всем необходимым, не уделяла должного внимания их воспитанию. Особенно, много времени проводила на последнем месте работы, пока не ушла в предпринимательство. Всю работу на заводе, которую днем выполняла на русском, вечерами и ночами переводила на казахский язык, часто приходилось спать на четырех дощечках. Несмотря на то что мой руководитель, русский по национальности, говорил: «Руза, мы же не перешли на стандарт казахского языка», добивалась, чтобы он подписал необходимые документы…



Ежедневно ездила в город Аксу за 45 километров (выезжала 6-30, возвращалась к 8 вечера…). Вот тогда, наверное, и упустила дочерей. Кругом все было на русском. Приезжая домой, выключала ТВ.



Ученые часто говорят о роли генов. При жизни отец моих дочерей упрекал меня тем, что я националистка. Сам он плохо владел родным языком и неохотно говорил на казахском языке…



Я вышла замуж молодой, когда еще была «русской». Возможно, это тоже отразилось на воспитании моих дочерей…



К сожалению, в них нет моего духа, моей любви к своей нации, родному языку. Наверное, гены моего покойного супруга, их отца, взяли верх…



Иногда плачу от безысходности – ведь дети матерей, не ведущих борьбу за статус родного языка, как я, говорят на казахском, а мои…



… Знаете, я уже 7-8 лет не общаюсь со старшей дочерью – она моих жиен (так казахи называют внуков от дочерей — прим. ред.) отдала в русскую школу. Для меня это стало трагедией…



Сын одной из младших дочерей воспитывается дома, когда подрастет, пойдет в казахскую школу, а у другой ходит в казахский детсад.



Вот и живу с надеждой, что младшие дочери оправдают мои ожидания. Ведь все свободное время посвящала их воспитанию, хотя его было не так уж и много (как уже говорила выше, вся молодость прошла на работе). Вынуждена была обучать их в русской школе, других не было. И вот я старалась дать национальное воспитание дома. Только после переезда в Кереку младшая пошла в казахскую школу.



От спячки проснулась только в 28 лет. Надеюсь, когда-нибудь и в жилах моих дочерей проснется кровь детей Степи…



Чего греха таить, такова моя жизнь…», — резюмировала свой пост патриот языка.





В очередной раз замечу, что свобода слова великолепная вещь.

Достаточно дать людям разговориться, и они сами про себя расскажут такое, что раньше на допросе постеснялись бы.



Обратите внимание, как человек казалось бы говорит про "любовь" (к своему народу, языку, культуре), но при этом все его действия подчинены "ненависти" (к другому народу, языку и культуре).



Психологи про такое смогут многое рассказать.