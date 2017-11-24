сайлау курманов Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2388

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:52 мне очень нравится по российскому первому каналу программа- на самом деле , героев подключают к детектору лжи и им уже не отвертеться , все как на исповеди самое сокровенное выложат , как нам не хватает что то подобное