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§ NG.kz
Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за халатность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, халатность главбуха стоила государству 19 299 331 тенге. Эту сумму с января 2014 по декабрь 2016 года похитили работники бухгалтерии больницы, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны начальства.
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от
Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за...




Отправлено: 24.11.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну я бы тож так схалатничал на 19 лямов под амнистию 8-)

Всем общий
Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за...




Отправлено: 24.11.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вам не мелочь тырить тогда впаяют лет 5 с конфискацией.А воровать по крупному это политика.Вообщем суд понял и простил ее.

димон
Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за...




Отправлено: 24.11.17 - 16:48
Комментарий удален модератором.

роза
Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за...




Отправлено: 24.11.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а куда смотрели братья главный врач и другие

роза
Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за...




Отправлено: 24.11.17 - 20:16
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за...




Отправлено: 24.11.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аналогично в одной из городских ГКПшек было говорят, теперь тоо, там бухи мимо главной мутили. На уровне слухов, но суммы приличные

§ сайлау курманов
Re: Главный бухгалтер Федоровской районной больницы осуждена за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2388
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.11.17 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне очень нравится по российскому первому каналу программа- на самом деле , героев подключают к детектору лжи и им уже не отвертеться , все как на исповеди самое сокровенное выложат , как нам не хватает что то подобное
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