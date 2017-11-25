Dan Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 177

Регистрация: 26.02.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:28 согласен. Трусливые нытики. Вот не жалости к ним. Троллям - работал в подобных структурах, где заставляли уже при трудоустройстве подписывать согласие на подписку плюс удержание из зп, отказался, трудоустроился и работал себе спокойно. Когда коллеги по цеху узнали, вместо того, чтобы пойти и самим отказаться от подписки, они меня молча ненавидеть стали)))) Поэтому повторюсь - трусливые нытики и эту тему пора бы закрыть.