112:

Времени не так много, зачем его тратить на изучение чужих комментов и тем более своего перед отправкой?

112:

В реальной жЫзни, доли секунды решают, кому жЫть, а кому умереть, а такие как вы к реальной жЫзни, где нужен порой "автомат", просто не приспособлены..

[Исправлено: Медный, 25.11.2017 - 08:42]