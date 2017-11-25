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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30541
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы начали сезон сбора урожая на принудительной подписке. В ответ граждане фонтанируют эмоциями, требуют прекратить этот беспредел, грозятся пожаловаться президенту. С одной маленькой оговоркой – анонимно.
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* Dan
Re: Диана ОКРЕМОВА: Грызите кактус анонимно
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 25.11.17 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен. Трусливые нытики. Вот не жалости к ним. Троллям - работал в подобных структурах, где заставляли уже при трудоустройстве подписывать согласие на подписку плюс удержание из зп, отказался, трудоустроился и работал себе спокойно. Когда коллеги по цеху узнали, вместо того, чтобы пойти и самим отказаться от подписки, они меня молча ненавидеть стали)))) Поэтому повторюсь - трусливые нытики и эту тему пора бы закрыть.
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