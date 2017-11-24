elektron: Кто Вам такое рассказал? Официально да, практически, как и Польша ездят на заработки. отток населения бешенный. Фасад красивый и не более.
Ты вот сидишь на социале, и твой дети будут жить на социале, разве это плохо? ты не работаешь у тебя все есть, чего нет у меня, хотя мы выросли в одной стране, учились в одной школе, получали одну профессию, мне приходиться в мой 58 лет работать по этой профессии в поте лица, что бы себя прокормит, а ты лежа на диване в обнимку с нотбуком получаешь больше чем я вдвое, ты при таком образе жизни можешь прожить 100 лет, потом пойти на пенсию и путешествовать по миру, а я помру лет чере5-6 лет, чем ты лучше меня? у тебя в стране нет проблем, что вынужден обсуждать наши проблемы, разве же это плохо? они то же так хотят, и я так хочу жить, как ты живешь, вот и хотим в Европу с Россией уже жили наголодались, навоевались, больше не хотим, я то же хочу, что бы мой дети жили на всем готовом, разве это плохое желание?
Гога
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
36+: что бы мой дети жили на всем готовом, разве это плохое желание?
отвратное Цитата:
36+: мой 58 лет работать по этой профессии в поте лица, что бы себя прокормит, а ты лежа на диване в обнимку с нотбуком получаешь больше чем я вдвое, ты при таком образе жизни можешь прожить 100 лет, потом пойти на пенсию и путешествовать по миру, а я помру лет чере5-6 лет, чем ты лучше меня?
Некоторые назовут это завистью но я вижу в желании жить на уровне с другими чисто социалистическое зерно, но ты это вряд ли осознаёшь.
Наверное что-то не так с нами или с ними? ну ты глубже подумай... шагни дальше, чем просто думать "хочу так же как они"
Гость
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
Гога: Не знаю как у вас с этим.У нас в Польше мало украинской продукции, а молочка, сыры и мясноее вообще по моему под запретом давно. Некачественное. Да и своей продукции хватает.
не знаю как с государствами СНГ, но с Европой Юкрэниану торговли не выйдет равноправной... у них на ввоз в Европу стоят ограничения ... вывезла определённое количество конкретного товара, жди теперь следующий год чтобы можно было опять вывозить. А вот на ввоз в украинушку я не знаю ограничений... что-то тут не так
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