Цитата: elektron:

Кто Вам такое рассказал?

Официально да, практически, как и Польша ездят на заработки. отток населения бешенный. Фасад красивый и не более.

Ты вот сидишь на социале, и твой дети будут жить на социале, разве это плохо? ты не работаешь у тебя все есть, чего нет у меня, хотя мы выросли в одной стране, учились в одной школе, получали одну профессию, мне приходиться в мой 58 лет работать по этой профессии в поте лица, что бы себя прокормит, а ты лежа на диване в обнимку с нотбуком получаешь больше чем я вдвое, ты при таком образе жизни можешь прожить 100 лет, потом пойти на пенсию и путешествовать по миру, а я помру лет чере5-6 лет, чем ты лучше меня? у тебя в стране нет проблем, что вынужден обсуждать наши проблемы, разве же это плохо? они то же так хотят, и я так хочу жить, как ты живешь, вот и хотим в Европу с Россией уже жили наголодались, навоевались, больше не хотим, я то же хочу, что бы мой дети жили на всем готовом, разве это плохое желание?