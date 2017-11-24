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≡ В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30541
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский сыр и партию замороженной куриной кожи, которые предназначались для ввоза в Костанай, задержали российские пограничники на пункте пропуска "Бугристое".
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§ elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
у них то как раз все нормально, они уже в семье европейских народов

Кто Вам такое рассказал?
Официально да, практически, как и Польша ездят на заработки. отток населения бешенный. Фасад красивый и не более.
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36+
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 25.11.17 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кто Вам такое рассказал?
Официально да, практически, как и Польша ездят на заработки. отток населения бешенный. Фасад красивый и не более.

Ты вот сидишь на социале, и твой дети будут жить на социале, разве это плохо? ты не работаешь у тебя все есть, чего нет у меня, хотя мы выросли в одной стране, учились в одной школе, получали одну профессию, мне приходиться в мой 58 лет работать по этой профессии в поте лица, что бы себя прокормит, а ты лежа на диване в обнимку с нотбуком получаешь больше чем я вдвое, ты при таком образе жизни можешь прожить 100 лет, потом пойти на пенсию и путешествовать по миру, а я помру лет чере5-6 лет, чем ты лучше меня? у тебя в стране нет проблем, что вынужден обсуждать наши проблемы, разве же это плохо? они то же так хотят, и я так хочу жить, как ты живешь, вот и хотим в Европу с Россией уже жили наголодались, навоевались, больше не хотим, я то же хочу, что бы мой дети жили на всем готовом, разве это плохое желание?

Гога
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...




Отправлено: 25.11.17 - 05:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю как у вас с этим.У нас в Польше мало украинской продукции, а молочка, сыры и мясноее вообще по моему под запретом давно. Некачественное. Да и своей продукции хватает.

* Медный
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
что бы мой дети жили на всем готовом, разве это плохое желание?

отвратное
Цитата:
36+:
мой 58 лет работать по этой профессии в поте лица, что бы себя прокормит, а ты лежа на диване в обнимку с нотбуком получаешь больше чем я вдвое, ты при таком образе жизни можешь прожить 100 лет, потом пойти на пенсию и путешествовать по миру, а я помру лет чере5-6 лет, чем ты лучше меня?

Некоторые назовут это завистью :lol:
но я вижу в желании жить на уровне с другими чисто социалистическое зерно, но ты это вряд ли осознаёшь.


Наверное что-то не так с нами или с ними? ну ты глубже подумай... шагни дальше, чем просто думать "хочу так же как они" ;-)
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Гость
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов




Отправлено: 25.11.17 - 08:17
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1245
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Не знаю как у вас с этим.У нас в Польше мало украинской продукции, а молочка, сыры и мясноее вообще по моему под запретом давно. Некачественное. Да и своей продукции хватает.

не знаю как с государствами СНГ, но с Европой Юкрэниану торговли не выйдет равноправной... у них на ввоз в Европу стоят ограничения ... вывезла определённое количество конкретного товара, жди теперь следующий год чтобы можно было опять вывозить.
А вот на ввоз в украинушку я не знаю ограничений... что-то тут не так :lol:
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