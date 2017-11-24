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Страница 572 из 572«1...570571572
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Мне уже в личку одна из одноклассниц твоих отписалась.
Сказала ждите разоблачения.

Я их по 30 лет их не видел, или по даже 40 некоторых..
Что они обо мне знают, что я с ними не общался только..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С однокашницами я не дружил, на год младше у меня любовь была, с шестого класса, она в пятом.
Дрался за нее, палец большой до сих пор выбитый, дрался уже в 7м с ингушом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас она такая здоровая корова, я ее в последний раз видел в Качарах лет 20 назад..
И сказать то нечего было друг другу..
У нее тогда третий муж был уже..
Иринкой зовут..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7359
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши однокашницы со старшаками, мы с младшими по возрасту, как и везде..
Редко кто дружил с одноклассницами, это было что то тогда нереально..
Мужик должен быть старше бабы и это еще тогда в детстве было заложено..
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.11.17 - 05:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не гундось. Почитаем, что напишут одноклассницы. Пока портками запасайся.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 25.11.17 - 08:35
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Ответить Новый топик
Страница 572 из 572«1...570571572
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