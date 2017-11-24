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≡ В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский сыр и партию замороженной куриной кожи, которые предназначались для ввоза в Костанай, задержали российские пограничники на пункте пропуска "Бугристое".
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§ elektron
Re: В Костанайскую область не пропустили партию украинских и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
у них то как раз все нормально, они уже в семье европейских народов

Кто Вам такое рассказал?
Официально да, практически, как и Польша ездят на заработки. отток населения бешенный. Фасад красивый и не более.
Профайл

Гость
В Костанайскую область не пропустили партию украинских и российских продуктов




Отправлено: 25.11.17 - 02:04
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